Un micro cayó de un puente en la Ruta 7 a la altura de Carmen de Areco

En una dramática madrugada marcada por el intenso temporal que afecta a gran parte de la provincia de Buenos Aires, un micro de larga distancia de la empresa Vía TAC protagonizó un grave accidente sobre la Ruta Nacional Nº 7, a la altura del kilómetro 135, en jurisdicción de Carmen de Areco, al caer desde un puente que atraviesa el Arroyo La Guardia.

El siniestro ocurrió mientras la unidad circulaba en dirección a la provincia de Buenos Aires. Según informaron fuentes policiales, el colectivo transportaba al menos 20 pasajeros, quienes lograron ser rescatados sin que, hasta el momento, se registraran víctimas fatales.

Los heridos fueron asistidos en el lugar por personal de emergencias y posteriormente trasladados al Hospital Municipal de Carmen de Areco, donde recibieron atención médica. Entre los lesionados se encuentra un bebé, que fue derivado para una evaluación más completa y se encuentra fuera de peligro.

Un rescate de alta complejidad

Las tareas de rescate fueron llevadas adelante por Bomberos Voluntarios de Carmen de Areco, efectivos de la Policía Bonaerense, la Policía Vial de San Andrés de Giles, personal del SAME y equipos de Corredores Viales.

Durante varias horas los equipos trabajaron para evacuar a los pasajeros y asegurar la zona, mientras el tránsito permaneció totalmente interrumpido para facilitar las tareas de emergencia y la posterior remoción del vehículo.

Las autoridades continúan realizando peritajes para determinar con precisión las causas del accidente.

El viento, principal hipótesis

De acuerdo con el relato de varios pasajeros, el fuerte temporal habría sido determinante en el siniestro.

“Estábamos subiendo el puente en Carmen de Areco. Aparentemente una ráfaga de viento nos hizo volcar. Fueron segundos de caos”, relató uno de los sobrevivientes.

El testigo explicó que, tras perder el control, el micro terminó cayendo desde el puente hacia el sector inferior, provocando momentos de extrema tensión entre los ocupantes.

Otra pasajera aseguró que la mayoría de quienes viajaban provenían de las provincias de Córdoba y San Luis, y que el recorrido tenía como destino final la localidad bonaerense de Moreno.

Buscan a uno de los choferes

Uno de los aspectos que genera mayor preocupación es la desaparición de uno de los conductores del micro.

Según el testimonio de los pasajeros, el chofer habría advertido que el vuelco era inminente e intentó abandonar la unidad en movimiento.

“Había una persona atrapada y, aparentemente, cuando ocurrió el hecho, uno de los choferes intentó abrir la puerta lateral e intentó saltar. Ahora no lo encuentran”, relató uno de los sobrevivientes.

Otro pasajero agregó que fue el conductor que permanecía al volante quien les contó que su compañero habría decidido lanzarse segundos antes del impacto.

Hasta el momento, las fuerzas de seguridad continúan realizando un operativo de búsqueda en la zona para establecer el paradero del trabajador.

El recorrido del micro

El colectivo siniestrado pertenecía a la empresa Vía TAC y había iniciado su recorrido en la ciudad cordobesa de Laboulaye, incorporando pasajeros también en distintos puntos de la provincia de San Luis.

Su destino final era la localidad bonaerense de Moreno, donde debía arribar durante la mañana.

Mientras avanzan las tareas de remoción del vehículo, peritos trabajan para establecer si las condiciones meteorológicas fueron la única causa del accidente o si existieron otros factores que contribuyeron al vuelco.

Las autoridades no descartan ninguna hipótesis y aguardan los resultados de las pericias mecánicas y los testimonios de los ocupantes para reconstruir con precisión la mecánica del siniestro.

Por el momento, el tránsito sobre la Ruta Nacional Nº 7 continúa con restricciones en la zona del accidente, mientras los equipos de emergencia finalizan las tareas de asistencia y limpieza del lugar.

Foto gentileza Infobae