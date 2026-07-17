Pueblos bonaerenses en riesto de desaparición-Primera parte

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El siguiente listado reúne las localidades bonaerenses que presentan procesos de estancamiento demográfico, pérdida de población o una marcada reducción de su actividad económica y social.

Se excluyen las poblaciones dispersas, parajes sin núcleo urbano consolidado y aquellos municipios que, por su integración al AMBA o por su dinámica demográfica, no enfrentan riesgos de despoblamiento.

Este anexo no es un inventario exhaustivo, sino una herramienta de referencia para comprender la magnitud del desafío que enfrenta la provincia de Buenos Ayres y la necesidad de impulsar políticas públicas orientadas a recuperar la vida, la producción y el arraigo en cientos de comunidades del interior.

Listado por partido

1. Adolfo Alsina: San Miguel Arcángel, Esteban Agustín Gascón, Delfín Huergo, La Pala, Thames, Villa Epumer.

2. Adolfo González Chávez: Juan Eulogio Barra, Vásquez, Pedro Lasalle.

3. Alberti: Plá, Cnel. Seguí, Villa Grisolía, Villa María, Palantelén.

4. Almirante Brown: sin pueblos en riesgo de desaparición. Sobrepoblado.

5. Arrecifes: Todd, Viña.

6. Avellaneda: sin pueblos en riesgo de desaparición. Sobrepoblado.

7. Ayacucho: Udaquiola, La Constancia, Solanet, Cangallo, Fair, Langueyú.

8. Azul: Dieciséis de Julio, Ariel.

9. Bahía Blanca: La Vitícola. Ingeniero White, Grünbein, Villa Espora, Villa Bordeu se encuentra conurbada en el Gran Bahía Blanca.

10. Balcarce: San Agustín, Bosch, Napaleofú (compartida en parte con el partido de Lobería), Los Pinos, Villa Laguna La Brava, Ramos Otero.

11. Baradero: Ireneo Portela, Santa Coloma.

12. Benito Juárez: López, Tedín Uriburu.

13. Berazategui: sin pueblos en riesgo de desaparición. Sobrepoblado.

14. Berisso: sin pueblos en riesgo de desaparición. Sobrepoblado.

15. Bolívar: Hale, Juan F. Ibarra, Paula, Mariano Unzué, Villa Lynch Pueyrredón, Vallimanca, Paraje Villa Sanz.

16. Bragado: Comodoro Py, Warnes, Irala, Olascoaga, Máximo Fernández, La Limpia, Asamblea.

17. Brandsen: Gómez, Altamirano, Samborombón, Oliden.

18. Campana: Los Pioneros, Lomas del Río Luján, Ing. Rómulo Otamendi.

19. Cañuelas: Vicente Casares, Gobernador Udaondo, Santa Anita, El Taladro, Barrio Belgrano.

20. Capitán Sarmiento: La Luisa.

21. Carlos Casares: Smith, Bellocq, Moctezuma, Cadret, Hortensia, Ordoqui, Mauricio Hirsch, Colonia Mauricio, La Sofía.

22. Carlos Tejedor: Colonia Seré, Timote, Curarú.

23. Carmen de Areco: Tres Sargentos, Gouin.

24. Castelli: Centro Guerrero, Cerro de la Gloria, Guerrero.

25. Chacabuco: Castilla, Los Ángeles.

26. Chascomús: Adela, Barrio Lomas Altas, Cmdte. Giribone, Don Cipriano, Gándara, Libres del Sud, Pedro Escribano, Villa Parque Girado.

27. Chivilcoy: Gorostiaga, Emilio Ayarza, La Rica, San Sebastián, Benítez, Henry Bell, Indacochea, Palemón Huergo, Ramón Biaus.

28. Colón: Pearson, Sarasa, El Arbolito.

29. Cnel. Dorrego: El Perdido, Balneario Marisol, Aparicio, Los Eucaliptus, San Román, Irene, Faro, Paraje La Ruta.

30. Cnel. Pringles: Lartigau, El Pensamiento, El Divisorio, Frapal.

31. Cnel. Rosales: Villa del Mar, Bajo Hondo, Calderón, Paso Mayor.

32. Cnel. Suárez: Villa Arcadia, Pasman, Cura Malal, Estación Piñeyro, D’Orbigny, Cascada.

33. Daireaux: Arboledas, Louge, La Copeta, La Larga, La Manuela, Andant, Luro.

34. Dolores: Sevigné.

35. Ensenada: sin pueblos en riesgo de desaparición. Sobrepoblado.

36. Escobar: sin pueblos en riesgo de desaparición. Sobrepoblado.

37. Esteban Echeverría: sin pueblos en riesgo de desaparición. Sobrepoblado.

38. Exaltación de la Cruz: Etchegoyen, Diego Gaynor, Andonaegui.

39. Ezeiza: sin pueblos en riesgo de desaparición. Sobrepoblado.

40. Florencio Varela: sin pueblos en riesgo de desaparición. Sobrepoblado.

41. Florentino Ameghino: Blaquier, Porvenir.

42. Gral. Alvarado: Mar del Sud, Mechongué.

43. Gral. Alvear: solo parajes (El Parche, Santa Isabel, Micheo, Emma).

44. Gral. Arenales: Estación Arenales, La Angelita, La Trinidad.

45. Gral. Belgrano: Gorchs, Chas, Ibáñez.

46. Gral. Guido: Labardén.

47. Gral. La Madrid: La Colina, Líbano, Las Martinetas, Pontaut.

48. Gral. Las Heras: Gral. Hornos, Plomer, La Choza, Lozano.

49. Gral. Lavalle: Chacras de San Clemente.

50. Gral. Madariaga: Juancho, Macedo e Invernadas.

51. Gral. Paz: Loma Verde, Villanueva, Barrio Río Salado, Alegre.

52. Gral. Pinto: Colonia San Ricardo, Villa Roth.

53. Gral. Pueyrredón: sin pueblos en riesgo de desaparición.

54. Gral. Rodríguez: sin pueblos en riesgo de desaparición. Sobrepoblado.

55. Gral. San Martín: sin pueblos en riesgo de desaparición. Sobrepoblado.

56. Gral. Viamonte: Zavalía, San Emilio, La Delfina.

57. Gral. Villegas: Cañada Seca, Villa Sauze, Santa Regina, Villa Saboya, Santa Eleodora, Massey, Est. Elordi, Pichincha.

58. Guaminí: Victorino de la Plaza, Garré, Arroyo Venado.

59. Hipólito Yrigoyen: Enrique Lavalle, Herrera Vegas, María Lucila, Coraceros.

60. Hurlingham: sin pueblos en riesgo de desaparición.

61. Ituzaingó: sin pueblos en riesgo de desaparición.

62. José C. Paz: sin pueblos en riesgo de desaparición. Sobrepoblado.

63. Junín: Agustín Roca, Agustina, Laguna de Gómez, Fortín Tiburcio, Laplacette, Colonia Mariápolis Lía, Saforcada, Morse.

64. La Costa: no enfrenta riesgo de despoblamiento.

65. La Matanza: sin pueblos en riesgo de desaparición. Sobrepoblado.

66. La Plata: sin pueblos en riesgo de desaparición. Sobrepoblado.

67. Lanús: sin pueblos en riesgo de desaparición. Sobrepoblado.

68. Laprida: Pueblo San Jorge, Pueblo Nuevo.

69. Las Flores: Pardo, El Trigo, Cnel. Boerr, Rosas.

70. Leandro N. Alem: Colonia Alberdi, El Dorado, Fortín Acha.

71. Lezama: Atilio Pessagno, El Destino, Monasterio.

72. Lincoln: Bayauca, Las Toscas, Carlos Salas, Triunvirato.

73. Lobería: Tamangueyú, Licenciado Matienzo, Pieres, Arenas Verdes.

74. Lobos: Antonio Carboni, Elvira, José Santos Arévalo, Zapiola.

75. Lomas de Zamora: sin pueblos en riesgo de desaparición. Sobrepoblado.

76. Luján: sin pueblos en riesgo de desaparición.

77. Magdalena: Atalaya, Hipólito Vieytes, Roberto J. Payró, Los Naranjos.

78. Maipú: Las Armas, Santo Domingo.

79. Malvinas Argentinas: sin pueblos en riesgo de desaparición.

80. Mar Chiquita: no enfrenta riesgo de despoblamiento.

81. Marcos Paz: Elías Romero, Santa Rosa, Santa Marta.

82. Mercedes: Goldney, Tomás Jofré.

83. Merlo: sin pueblos en riesgo de desaparición. Sobrepoblado.

84. Monte: Abbott, Zenón Videla Dorna.

85. Monte Hermoso: no enfrenta riesgo de despoblamiento.

86. Moreno: sin pueblos en riesgo de desaparición. Sobrepoblado.

87. Morón: sin pueblos en riesgo de desaparición. Sobrepoblado.

88. Navarro: Villa Moll, Las Marianas, José Juan Almeyra.

89. Necochea: Claraz, Ramón Santamarina, Energía, Balneario Los Ángeles.

90. Nueve de Julio: Dennehy, Doce de Octubre, La Niña, Morea, Naón, Norumbega, Patricios, Villa Gral. Fournier.

91. Olavarría: Colonia Hinojo, Recalde, Colonia San Miguel, Espigas, Villa Mi Serranita, Santa Luisa, Blanca Grande, Colonia Nievas.

92. Patagones: sin pueblos en riesgo de desaparición.

93. Pehuajó: San Bernardo de Pehuajó, Magdala, Nueva Plata, Chiclana, Capitán Castro, Abel, Ancón, Girondo, Larramendy, Las Juanitas, Gamen.

94. Pellegrini: Bocayuva, De Bary.

95. Pergamino: Mariano H. Alfonzo, Guerrico, Rancagua, Pinzón, Fontezuela, J. A. de la Peña, Mariano Benítez, Villa San José.

96. Pila: Casalins, Real Audiencia.

97. Pilar: sin pueblos en riesgo de desaparición.

98. Pinamar: no enfrenta riesgo de despoblamiento.

99. Presidente Perón: no enfrenta riesgo de despoblamiento.

100. Puan: Azopardo, Bordenave, Estela, Felipe Solá, López Lecube, San Germán, Villa Castelar, Villa Durcudoy.

101. Punta Indio: Álvarez Jonte, Las Tahonas, Monte Veloz, La Viruta, Punta Piedras.

102. Quilmes: sin pueblos en riesgo de desaparición. Sobrepoblado.

103. Ramallo: El Paraíso, Las Bahamas, Villa Gral. Savio.

104. Rauch: Chapaleofú, Egaña, Martín Colman, Miranda.

105. Rivadavia: Badano, Villa Sena, Sansinena, Roosevelt, Sundblad, Mira Pampa, San Mauricio.

106. Rojas: Rafael Obligado, Los Indios, La Beba, Villa Parque Cecir, Roberto Cano, Sol de Mayo.

107. Roque Pérez: Carlos Beguerie, Juan Tronconi, La Reforma, Santiago Larre.

108. Saavedra: Espartillar, Goyena, Arroyo Corto, Dufaur, Colonia San Martín, Parajes, Alta Vista.

109. Saladillo: Polvaredas, Cazón, Álvarez de Toledo, Juan José Blaquier.

110. Salliqueló: Quenumá.

111. Salto: Gahan, Berdier, La Invencible.

112. San Andrés de Giles: Villa Ruiz, Cucullú, Azcuénaga, Villa Espil, Franklin.

113. San Antonio de Areco: Duggan, Vagues.

114. San Cayetano: Ochandío, Balneario San Cayetano.

115. San Fernando: no enfrenta riesgo de despoblamiento.

116. San Isidro: sin pueblos en riesgo de desaparición. Sobrepoblado.

117. San Miguel: sin pueblos en riesgo de desaparición. Sobrepoblado.

118. San Nicolás: no enfrenta riesgo de despoblamiento.

119. San Pedro: Pueblo Doyle, Obligado, Ingeniero Moneta.

120. San Vicente: no enfrenta riesgo de despoblamiento.

121. Suipacha: Gral. Rivas, Román Báez.

122. Tandil: Gardey, De la Canal, Desvío Aguirre, Fulton, Azucena.

123. Tapalqué: Crotto, Velloso, Eufemio Uballes, Yerbas, Altona, San Bernardo, Covello, La Paloma.

124. Tigre: sin pueblos en riesgo de desaparición. Sobrepoblado.

125. Tordillo: Villa Roch.

126. Tornquist: Villa Ventana, Chasicó, Tres Picos, Villa Serrana La Gruta.

127. Trenque Lauquen: Girodías, La Carreta, Garré.

128. Tres Arroyos: San Francisco de Bellocq, San Mayol, Micaela Cascallares, Reta, Balneario Orense, Barrow.

129. Tres de Febrero: sin pueblos en riesgo de desaparición. Sobrepoblado.

130. Tres Lomas: Ingeniero Thompson.

131. Veinticinco de Mayo: Del Valle, Gobernador Ugarte, Valdés, San Enrique, Agustín Mosconi, Ernestina, Lucas Monteverde.

132. Vicente López: no enfrenta riesgo de despoblamiento.

133. Villa Gesell: no enfrenta riesgo de despoblamiento.

134. Villarino: Tte. Origone, Colonia San Adolfo, Argerich, Laguna Chasicó.

135. Zárate: sin pueblos en riesgo de desaparición. Sobrepoblado.

*Autor de La hora de los municipios