- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Argentina es una (remanida, para colmo) novedad.

Crea un colectivo poliédrico cada vez que triunfa la Selección de fútbol (más que otras selecciones al ser el fútbol un juego más popular y al alcance de todos los niveles de ingresos, sociales y culturales).

El mismo carácter que exige el nacionalismo vigente.

Sin individualismo ni figuras promisorias y destacables más que para el colectivo.

Al verlos jugar uno nota de qué está hecha la Argentina.

De huevos y ovarios.

Enfrentando los problemas con la frente alta aunque se tenga menor musculatura. Dentro de las prerrogativas del juego.

Estirpes foráneas desde el individualismo se plantan de manera soberbia, sobria, con actitud dirían.

Cuando el juego admite pasión: amor, garra, desangrarse por el equipo si es necesario.

Es nuestro carácter mestizo: razas mezcladas en la descendencia sin importar etnias ni religiones ni países de origen.

También se expresa en la malas: alcanza con recordar 1989 o en el 2001.

O desde algunas muertes de representantes populares: Perón, Eva y Néstor.

El paradigma vigente tiene lugar para naciones con memoria industrial.

Argentina, luego del progresismo y luego de Milei, recuperará su lugar de potencia: desde la industria.

Con muchas fábricas en todos los pueblos de la Patria.

Y, muy probablemente, con una cuarta estrella.

La de la Selección, pero también la que estaría construyendo para la cuarta sección electoral nuestra Intendente con nuestro Distrito de Nueve de Julio.

Sin dejar de mencionar que es posible porque se hace Cadena en el Nueve.

No dejan de asistir lo cotidiano mientras predisponen y siembran tácticamente aquello que nos hará estratégicamente fuertes como primeros. Aunque sea la cuarta.