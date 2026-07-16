El Automoto Club Nuevejuliense avanza con obras y prepara nuevas competencias en el autódromo

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El Automoto Club Nuevejuliense continúa ejecutando obras de mejora y mantenimiento en el Autódromo Ciudad de 9 de Julio “Guillermo Yoyo Maldonado”, con el objetivo de fortalecer la infraestructura del principal escenario del automovilismo regional.

Entre las tareas realizadas se destacan el reacondicionamiento del alambrado sobre el paredón de boxes, mejorando la seguridad y la presentación del sector, y la instalación de nuevos tableros de energía eléctrica que optimizarán los servicios para equipos, pilotos y categorías que utilizan el circuito.

Además, avanzan los trabajos correspondientes al proyecto de iluminación del predio. En esta etapa se completó el armado de las nuevas columnas, que quedaron listas para su próxima colocación como parte del plan de modernización impulsado por la Comisión Directiva.

En paralelo, las autoridades de la institución mantuvieron una nueva reunión para analizar propuestas vinculadas al calendario deportivo. Entre los temas tratados figuraron las gestiones con distintas categorías interesadas en competir en el trazado nuevejuliense durante los próximos meses.

Por otra parte, buena parte de los esfuerzos está centrada en la organización de la fecha doble del Turismo Promocional, un evento que convocará a equipos, pilotos y aficionados durante un intenso fin de semana de actividad.

Desde el Automoto Club Nuevejuliense señalaron que continuarán trabajando en el mantenimiento del predio, la mejora de los servicios y la organización de nuevos eventos, con el propósito de seguir consolidando al Autódromo Ciudad de 9 de Julio como uno de los principales escenarios del automovilismo bonaerense.