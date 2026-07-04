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Suspendidas las Picadas de este domingo por pronóstico de lluvias

La jornada prevista en el Autódromo Ciudad de 9 de Julio "Guillermo 'Yoyo' Maldonado" fue cancelada de manera preventiva para garantizar la seguridad de pilotos, equipos, colaboradores y público. Aún no hay una nueva fecha confirmada.

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El AutomotoClub Nuevejuliense anunció la suspensión de la jornada de Picadas que estaba prevista para este domingo en el Autódromo Ciudad de 9 de Julio “Guillermo ‘Yoyo’ Maldonado”, debido al pronóstico meteorológico que anticipa probabilidad de lluvias durante el horario establecido para la realización del evento.

La decisión fue adoptada de manera preventiva con el objetivo de preservar la seguridad de los pilotos, los equipos de trabajo, los colaboradores y el público que habitualmente acompaña este tipo de espectáculos deportivos.

Desde la institución informaron que, por el momento, no existe una nueva fecha confirmada para la realización de la competencia. La reprogramación será comunicada oportunamente a través de los canales oficiales del AutomotoClub Nuevejuliense, una vez que las condiciones sean las adecuadas para garantizar el normal desarrollo de la actividad.

Asimismo, la entidad agradeció la comprensión de los participantes y espectadores e invitó a la comunidad a mantenerse informada mediante sus redes sociales y medios oficiales, donde se anunciarán las próximas actividades previstas en el autódromo.

La suspensión se produce en un año especial para el escenario deportivo, ya que el Autódromo Ciudad de 9 de Julio “Guillermo ‘Yoyo’ Maldonado” celebra su 56° aniversario.

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