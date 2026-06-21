Bautista Damiani ganó en Rafaela, sumó su segunda victoria del año y es el nuevo líder del TC Pista

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El automovilismo de Nueve de Julio volvió a vivir una jornada histórica este domingo gracias a la gran actuación de Bautista Damiani, quien se quedó con la final del TC Pista disputada en el tradicional Autódromo Ciudad de Rafaela y alcanzó la cima del campeonato 2026.

El representante de nuestra ciudad mostró un rendimiento contundente a bordo de su Chevrolet Camaro, lideró la competencia de principio a fin y celebró una victoria de enorme valor en una de las fechas más importantes de la temporada.

Damiani cruzó la bandera a cuadros con una ventaja de 5,290 segundos sobre Juan Sebastián Gallo (Ford Mustang), mientras que Eugenio Provens (Dodge Challenger) completó el podio a 11,703 segundos del ganador.

La carrera tuvo un comienzo accidentado. Apenas iniciada la competencia, Juan Antonio Sandin protagonizó un fuerte impacto contra el paredón, situación que obligó al ingreso del auto de seguridad y la neutralización de la prueba durante la primera vuelta.

Tras el relanzamiento, el piloto de Nueve de Julio mantuvo el liderazgo con autoridad. Aunque Gallo intentó mantenerse cerca en los primeros giros, Damiani logró imponer un ritmo sólido que le permitió construir una diferencia decisiva hasta el final.

Así terminó la final del TC Pista en Rafaela

Bautista Damiani (Chevrolet Camaro) Juan Sebastián Gallo (Ford Mustang) +5,290 Eugenio Provens (Dodge Challenger) +11,703 Benjamín Ochoa Manuel Borgert Nicanor Santilli Pazos Benjamín Antón Santiago Biagi Faustino Cifre Lucas Guerra

La victoria significó mucho más que un nuevo festejo para Damiani. Los puntos obtenidos en Rafaela le permitieron dar el salto al primer puesto del campeonato y consolidarse como uno de los grandes candidatos al título.

Damiani pasó a liderar el campeonato

Con este resultado, el nuevejuliense encabeza el certamen con 266 puntos. Las principales posiciones quedaron de la siguiente manera:

Bautista Damiani – 266 puntos Nicanor Santilli Pazos – 234,50 Santiago Biagi – 233 Benjamín Antón – 228,50 Gabriel Gandulia – 225

El triunfo en Rafaela representa la segunda victoria de Damiani en la temporada, luego de la obtenida anteriormente en El Calafate.

Los ganadores de la temporada 2026

Hasta el momento, los vencedores del año han sido:

Eugenio Provens: Concepción del Uruguay.

Bautista Damiani: El Calafate y Rafaela.

Gabriel Gandulia: Viedma.

Santiago Biagi: Neuquén y Alta Gracia.

Benjamín Antón: Termas de Río Hondo.

Con el impulso anímico que representa este resultado y el liderazgo del campeonato en su poder, Bautista Damiani llegará como uno de los principales protagonistas a la próxima fecha del calendario.

La continuidad del TC Pista será el próximo 12 de julio en Posadas, donde el piloto de Nueve de Julio buscará defender la punta del certamen y seguir ratificando el gran momento que atraviesa en la temporada 2026.