Karting del Centro: intensa jornada de pruebas en el inicio de la 5ª fecha en el Kartódromo nuevejuliense

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Con un importante parque de pilotos provenientes de distintos puntos del país, este viernes se puso en marcha la quinta fecha del Karting del Centro en el Kartódromo Ciudad de 9 de Julio, escenario que este fin de semana también celebra el 56° aniversario del Autódromo Ciudad de 9 de Julio “Guillermo Yoyo Maldonado”.

La jornada estuvo destinada a las pruebas libres, instancia en la que los equipos comenzaron a trabajar en la puesta a punto de sus unidades de cara a las clasificaciones, series y finales. Como es habitual, la categoría más convocante del karting argentino de tierra volvió a mostrar un gran nivel de competitividad y una importante presencia de pilotos.

Entre los representantes nuevejulienses hubo resultados muy destacados. En la divisional 390 cc Escuela, Bastián Massaccesi fue el más rápido de la jornada al registrar un tiempo de 52.805 segundos, mientras que Benicio Pinto finalizó en la cuarta posición.

En KMX Senior, Gustavo Arizcurre tuvo un comienzo ideal al quedarse con el mejor registro de las pruebas libres con un tiempo de 49.150 segundos.

La categoría 150 cc Juveniles también tuvo protagonismo local, con Hernán Bottini marcando el mejor tiempo del día. Además, Federico Álvarez terminó octavo y Conrado Castro ocupó el 32° lugar.

En 150 cc Menores, Benicio Pinto fue el mejor representante de la ciudad al ubicarse sexto. También completaron una buena jornada Bastián Massaccesi (10°), Bruno Hayes (12°), Benjamín Teves (23°) y Manuel Rizzo (27°).

Dentro de la divisional 150 cc Master, Federico Álvarez concluyó octavo, seguido por Bruno Canusso (23°), Nicolás Castaño (26°) y Santiago Martino (34°).

En la categoría Escuela, Bastián Massaccesi volvió a mostrarse competitivo al finalizar noveno. También participaron Juan Manuel Pérez (11°), Salvador Basile (17°) y Manuel Arizcurre (21°).

Por su parte, Cristian Lagorio ocupó la sexta posición en 250 cc Kayak Master entre los pilotos que registraron tiempos.

En 150 cc Super Master, Santiago Martino se destacó con un cuarto puesto, mientras que Facundo Salas fue octavo, Ariel Prieto terminó 22° y Santiago Pérez finalizó 24°.

Finalmente, en KMX Master, Facundo Salas fue el mejor nuevejuliense al ubicarse noveno, mientras que Alejandro Ventimiglia también formó parte de la jornada de ensayos.

Con una pista que presentó excelentes condiciones y un parque automotor que volvió a ratificar el gran presente del Karting del Centro, la expectativa quedó instalada para un fin de semana que promete grandes competencias en el marco de un nuevo aniversario del escenario automovilístico nuevejuliense.

La actividad continuará este sábado desde las 7 con la apertura del predio y, a partir de las 8.30, se desarrollarán dos tandas de pruebas libres. Posteriormente se disputarán las clasificaciones y las primeras series de las distintas categorías.

El domingo, desde las 8.45, se completarán las series restantes y, a las 10, comenzarán las esperadas finales que definirán a los ganadores de la quinta fecha.

El Automoto Club Nuevejuliense invita al público a acompañar esta nueva fiesta del karting argentino de tierra, en un fin de semana especial que continúa celebrando los 56 años de historia del Autódromo Ciudad de 9 de Julio “Guillermo Yoyo Maldonado”.

Si lo deseas, también puedo adaptarla al estilo de un diario regional o de un portal deportivo, con un tono más dinámico y orientado a la web.