El Automoto Club Nuevejuliense celebra el 56° aniversario del autódromo con una jornada especial de Picadas de Motos

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El Automoto Club Nuevejuliense dará inicio este domingo 5 de julio a las actividades conmemorativas por el 56° aniversario del Autódromo Ciudad de 9 de Julio “Guillermo ‘Yoyo’ Maldonado” con una jornada especial de Picadas de Motos, que comenzará a las 8:00 y estará destinada exclusivamente a motocicletas.

La propuesta reunirá a pilotos de la región y a figuras destacadas de la especialidad en una jornada que promete velocidad, adrenalina y un alto nivel competitivo. Además, el predio contará con servicio de cantina durante todo el día, con el objetivo de brindar un espacio de encuentro para toda la familia.

Uno de los principales atractivos será la presencia de Aníbal de Agdyno, reconocido preparador de la motocicleta Twister Turbo, una máquina que ostenta récords argentinos y sudamericanos en su categoría. En esta oportunidad llegará al autódromo nuevejuliense con el desafío de seguir mejorando sus registros, estrenando un nuevo piloto en busca de bajar los tiempos sobre la distancia de 201 metros.

La programación también incluirá la participación de Leo Podestá, proveniente de Buenos Aires, quien competirá con uno de los chasis más veloces de la disciplina e intentará establecer una nueva marca en la recta del circuito. Para ello contará con una pista especialmente preparada, con tratamiento de pegamento en los primeros 100 metros, una condición que favorecerá la búsqueda de registros de primer nivel.

La jornada se completará con la participación de los principales pilotos de la región, quienes volverán a enfrentarse en una competencia que marcará el inicio de un mes cargado de actividades deportivas y festejos por un nuevo aniversario del emblemático escenario del automovilismo local.

Desde el Automoto Club Nuevejuliense invitaron a toda la comunidad y a los fanáticos de las dos ruedas a acompañar esta fecha especial, que combinará espectáculo, competencia y celebración en el año en que el Autódromo Ciudad de 9 de Julio “Guillermo ‘Yoyo’ Maldonado” cumple 56 años de historia.