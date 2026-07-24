El AutomotoClub Nuevejuliense inauguró la nueva iluminación del playón de boxes y avanza con la modernización del autódromo

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El AutomotoClub Nuevejuliense continúa avanzando con su plan de mejoras en la infraestructura del Autódromo Ciudad de 9 de Julio “Guillermo Yoyo Maldonado”. En esta oportunidad, quedó habilitada la nueva iluminación del playón de boxes, una obra que forma parte de la primera etapa de trabajos impulsada por la actual Comisión Directiva y que coincide con las celebraciones por el 56° aniversario del circuito.

La incorporación del nuevo sistema de alumbrado representa un importante avance para el funcionamiento del predio, ya que mejora las condiciones de seguridad, comodidad y operatividad en uno de los sectores más utilizados durante las competencias. La iluminación facilitará las tareas de pilotos, equipos y organizadores, especialmente en jornadas de intensa actividad.

La concreción de esta obra fue posible gracias al trabajo conjunto de los integrantes de la Comisión Directiva, el aporte de colaboradores particulares y el acompañamiento de la Municipalidad de Nueve de Julio, que realizó la donación de los artefactos de iluminación, permitiendo hacer realidad un proyecto largamente esperado.

Desde el inicio de su gestión, la nueva conducción de la institución viene desarrollando un plan integral de recuperación del autódromo. Entre las mejoras ya concretadas se encuentran la renovación del alambrado sobre el paredón de boxes, la instalación de nuevos tableros eléctricos, el reacondicionamiento de la red de energía y la preparación de futuras columnas de iluminación, a las que ahora se suma la puesta en funcionamiento del nuevo sistema lumínico.

Desde el AutomotoClub destacaron que estas obras reflejan el compromiso de seguir fortaleciendo uno de los escenarios históricos del automovilismo argentino, preservando un espacio que forma parte del patrimonio deportivo de la comunidad y manteniendo vivo el legado de quienes hicieron posible su construcción hace más de cinco décadas.

Asimismo, adelantaron que los trabajos continuarán durante las próximas semanas con el objetivo de completar esta primera etapa de modernización, dotando al autódromo de una infraestructura acorde a las necesidades actuales y reafirmando el compromiso de la institución con el desarrollo del deporte motor en la región.