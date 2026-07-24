Niebla y baja visibilidad en la provincia: recomiendan extremar los cuidados al circular

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó un fin de semana marcado por la presencia de nieblas y neblinas en gran parte de la provincia de Buenos Aires. Las condiciones estarán favorecidas por el aire frío, la elevada humedad y la escasa circulación de viento, lo que provocará una importante reducción de la visibilidad durante las madrugadas y las primeras horas del sábado y domingo.

Si bien hasta el momento no se emitieron alertas específicas para sectores puntuales, el organismo advirtió que estos fenómenos pueden afectar tanto la circulación vial como las operaciones aéreas, en un contexto de intenso movimiento por el receso de las vacaciones de invierno.

Las autoridades recordaron que en las últimas horas ya se registraron accidentes de tránsito en distintos puntos de la provincia asociados a la baja visibilidad provocada por la niebla, por lo que insistieron en extremar las medidas de prevención.

Recomendaciones para conducir con niebla

Ante estas condiciones meteorológicas, se aconseja:

Circular siempre a una velocidad precautoria, adaptándola a la visibilidad existente.

Mantener encendidas las luces bajas en todo momento y utilizar los faros antiniebla si el vehículo cuenta con ellos.

Reducir la velocidad de manera gradual, evitando frenadas bruscas.

No detenerse sobre la calzada. Si es necesario hacerlo, estacionar fuera de la ruta y de la banquina, en un lugar seguro.

Mantener una mayor distancia con el vehículo que circula adelante.

Evitar realizar maniobras de sobrepaso.

Permanecer atento a la señalización vial y al comportamiento del resto de los conductores.

En situaciones de muy baja visibilidad, accionar suavemente el freno para advertir con las luces traseras a quienes circulan detrás y utilizar la bocina de manera intermitente cuando resulte necesario.

La señal vial que advierte sobre niebla

En varias rutas argentinas existe una marca horizontal en el pavimento con forma de “V” invertida que indica sectores donde la niebla es frecuente.

Cuando el conductor solo logra distinguir dos líneas de esa señal, se recomienda no superar los 60 kilómetros por hora. Si únicamente se percibe una “V”, la velocidad debería reducirse a un máximo de 40 kilómetros por hora. En caso de no visualizar la marca hasta estar muy cerca, la recomendación es disminuir aún más la velocidad y abandonar la calzada únicamente cuando sea posible hacerlo de forma segura.

Niebla, neblina y bruma: cuál es la diferencia

El Servicio Meteorológico Nacional explicó que, aunque suelen confundirse, se trata de fenómenos diferentes.

La niebla es una nube que se forma a nivel del suelo y reduce la visibilidad horizontal a un kilómetro o menos.

La neblina presenta una menor densidad y permite una visibilidad superior al kilómetro.

Por su parte, la bruma está formada por diminutas partículas de agua en suspensión y suele ser mucho menos densa que la neblina, siendo habitual sobre zonas costeras y marítimas.

Desde el SMN reiteraron que, ante episodios de niebla intensa, la mejor medida de prevención es reducir la velocidad, evitar maniobras riesgosas y priorizar la seguridad hasta que mejoren las condiciones de visibilidad.