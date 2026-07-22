Miércoles con lloviznas aisladas en Nueve de Julio: mejora el tiempo hacia la tarde

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Las primeras horas del miércoles estarán marcadas por la presencia de lloviznas aisladas y cielo mayormente cubierto en Nueve de Julio. Mientras tanto, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigentes alertas por tormentas, nevadas y temperaturas extremas en distintas regiones del país.

Desarrollo

NUEVE DE JULIO.- El miércoles comenzará con condiciones de inestabilidad en Nueve de Julio, donde se prevén lloviznas aisladas durante la mañana, acompañadas por abundante nubosidad y un ambiente fresco y húmedo.

De acuerdo con el pronóstico, las precipitaciones serán débiles y de carácter aislado, sin que se esperen fenómenos de intensidad. Con el transcurso de las horas, las condiciones tenderán a mejorar de manera gradual, disminuyendo la probabilidad de lluvias hacia la tarde.

En paralelo, el panorama meteorológico continúa siendo complejo en gran parte del país. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigentes alertas amarillas y naranjas por distintos fenómenos que afectan varias provincias argentinas.

En el norte del Litoral persisten las tormentas fuertes a severas, especialmente sobre sectores de Corrientes y Misiones, donde se prevén lluvias abundantes, intensa actividad eléctrica, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo.

Por otra parte, la cordillera de Mendoza, San Juan y Neuquén continúa bajo un intenso temporal de nieve, con acumulados significativos que complican la circulación en los pasos internacionales y rutas de alta montaña. En tanto, el sur de la Patagonia permanece bajo alerta por temperaturas extremas, con registros muy por debajo de los cero grados.

Para los vecinos de Nueve de Julio, el pronóstico no anticipa fenómenos de riesgo, aunque se recomienda circular con precaución durante la mañana debido a las lloviznas, el pavimento húmedo y la posible reducción de la visibilidad.

Hacia la segunda mitad de la jornada se espera una mejora paulatina de las condiciones del tiempo, con disminución de la nubosidad y estabilidad en el resto del día.

Foto: Meteored