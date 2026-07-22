Los colectivos bonaerenses deberán incorporar pictogramas de accesibilidad”.

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El Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó la entrada en vigencia de la Ley N° 15.613, que establece la obligatoriedad de incorporar pictogramas de accesibilidad en las unidades del transporte público de pasajeros. La medida fue publicada este martes en el Boletín Oficial y tiene como objetivo mejorar la accesibilidad para personas con discapacidad, especialmente aquellas con dificultades en la comunicación y el lenguaje verbal.

La normativa incorpora el artículo 47 Bis al Decreto-Ley 16.378/57, que regula el transporte público en territorio bonaerense, y obliga a las empresas de colectivos a instalar señalización pictográfica dentro de las unidades para facilitar la comprensión de los recorridos, las normas de uso y otros aspectos del viaje.

Además, modifica el artículo 26 de la Ley Provincial de Tránsito N° 13.927 para exigir que los conductores del transporte público acrediten la realización y aprobación de las capacitaciones que determine la autoridad de aplicación como requisito para obtener la licencia habilitante. Entre ellas, será obligatoria la formación sobre el trato adecuado a personas con discapacidad.

La ley también dispone que el Poder Ejecutivo provea los pictogramas a los municipios que adhieran a la iniciativa para su colocación en terminales de ómnibus, paradas de colectivos y otros espacios vinculados al sistema de transporte, con el propósito de facilitar la anticipación y comprensión del entorno por parte de los usuarios.

La reglamentación llega un mes después de la sanción legislativa de la norma y convierte en obligatoria una práctica que hasta ahora algunas empresas implementaban de manera voluntaria.

Uno de los antecedentes más destacados es el de la línea 85 de Quilmes, cuyas unidades ya cuentan con señalización pictográfica destinada a facilitar la comunicación de personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y otras discapacidades que dificultan la comunicación verbal. Esa experiencia fue uno de los modelos que inspiró la redacción de la ley provincial.

Con esta medida, la Provincia busca avanzar hacia un sistema de transporte público más inclusivo, garantizando herramientas de accesibilidad tanto dentro de las unidades como en la infraestructura asociada al servicio.