El mundo pone el foco en la salud del cerebro

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El 22 de julio se conmemora el Día Mundial del Cerebro, una jornada destinada a sensibilizar a la población sobre la importancia de la salud cerebral y el impacto que tienen las enfermedades neurológicas en millones de personas en todo el mundo.

La iniciativa impulsa campañas de educación, prevención y acceso a información confiable sobre patologías como el accidente cerebrovascular (ACV), el Alzheimer, el Parkinson, la epilepsia, la migraña y otros trastornos del sistema nervioso que afectan la calidad de vida y representan una de las principales causas de discapacidad.

El cerebro, compuesto por cerca de 86 mil millones de neuronas, dirige funciones esenciales como el movimiento, la memoria, el lenguaje, el aprendizaje, las emociones y la toma de decisiones. Su cuidado comienza desde edades tempranas y requiere la incorporación de hábitos saludables sostenidos en el tiempo.

Los especialistas recomiendan realizar actividad física de forma regular, mantener una alimentación equilibrada, dormir las horas necesarias, controlar factores de riesgo como la hipertensión, la diabetes y el colesterol elevado, evitar el consumo de tabaco y estimular la actividad cognitiva mediante la lectura, el aprendizaje y la interacción social.

Además de la prevención, la fecha pone de relieve la importancia de reconocer de manera temprana los síntomas de las enfermedades neurológicas para acceder a tratamientos oportunos que permitan mejorar el pronóstico y la calidad de vida de los pacientes.

Cada edición del Día Mundial del Cerebro también busca fortalecer la investigación científica, promover políticas públicas orientadas a la salud neurológica y reducir el estigma que aún persiste en torno a muchas de estas enfermedades.

En un contexto de mayor expectativa de vida, preservar la salud cerebral se convierte en uno de los principales desafíos sanitarios, con un mensaje que atraviesa todas las edades: cuidar el cerebro hoy es invertir en una mejor calidad de vida para el futuro.