Fabián Beltrán: “La seguridad se fortalece con planificación, prevención y presencia en el territorio”

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En su primera entrevista tras asumir al frente de la Subsecretaría de Seguridad y Tránsito de Nueve de Julio, Fabián Beltrán reconoció en dialogo desde Despertate por Cadena Nueve, Máxim 89.9 y Visión Plus TV, que afronta un área de alta complejidad, aunque sostuvo que aceptó el desafío por compromiso con la comunidad y con el objetivo de aportar experiencia en la planificación de políticas públicas de prevención.

El funcionario señaló que la seguridad demanda respuestas inmediatas, pero también una visión estratégica a mediano y largo plazo. En ese sentido, confirmó que ya mantiene una agenda de reuniones con las autoridades policiales de la Superintendencia de Pehuajó para abordar la situación del distrito y gestionar mayores recursos humanos para el partido.

Uno de los temas que calificó como prioritarios es la situación de la localidad de El Provincial. Beltrán confirmó que ya fue programado un encuentro con la conducción policial regional para analizar la necesidad de reforzar la presencia de efectivos y avanzar en soluciones para mejorar la infraestructura del destacamento policial. Mientras tanto, indicó que se dispusieron recorridas preventivas permanentes en ese sector del distrito.

Respecto a la realidad de la provincia de Buenos Aires, explicó que la distribución de los recursos policiales responde principalmente a la demanda existente en el Conurbano Bonaerense, donde se concentran los hechos de mayor gravedad. Frente a esa realidad, consideró que los municipios deben potenciar herramientas propias para fortalecer la prevención.

En ese marco, Beltrán remarcó que uno de los ejes de su gestión será consolidar y ampliar la Guardia Urbana Municipal (GUM), a la que definió como una herramienta fundamental para complementar el trabajo policial. Indicó que el objetivo inicial será fortalecer su funcionamiento dentro de la planta urbana para luego evaluar su extensión hacia las localidades del interior del partido.

El subsecretario también hizo especial hincapié en la problemática del tránsito, particularmente en el uso de motocicletas con escapes modificados y las maniobras peligrosas que generan preocupación entre los vecinos. Consideró que el control debe complementarse con campañas permanentes de educación vial y con el compromiso de las familias, al entender que la solución requiere una construcción colectiva entre el Estado y la sociedad.

“El tránsito lo hacemos entre todos”, sostuvo Beltrán, al señalar que las políticas de control, las ordenanzas y las sanciones resultan insuficientes sin un cambio cultural que promueva el respeto por las normas y la convivencia ciudadana. En esa línea, propuso reforzar el trabajo educativo en las escuelas y profundizar las campañas de concientización para generar hábitos responsables desde edades tempranas.

Finalmente, el funcionario aseguró que la gestión buscará administrar de la mejor manera los recursos disponibles, establecer prioridades y avanzar en una planificación que permita acompañar el crecimiento de Nueve de Julio y de sus localidades, con una política de seguridad basada en la prevención, la presencia territorial y el trabajo conjunto con la comunidad.