El Colegio de Médicos bonaerense declaró la emergencia por la caída de la vacunación pediatrica y de adultos mayores

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

El Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires manifestó su profunda preocupación por el deterioro de las coberturas de vacunación en el país y, a través de un pronunciamiento de su Consejo Superior, declaró la “emergencia epidemiológica y ética” ante el retroceso registrado en la inmunización de niños y adultos mayores.

La entidad sostuvo que la disminución sostenida en la aplicación de vacunas representa una amenaza para la salud pública y advirtió que el escenario actual pone en riesgo la protección colectiva frente a enfermedades prevenibles. En ese sentido, afirmó que el descenso de las coberturas constituye un problema sanitario de gran magnitud que requiere una respuesta inmediata por parte del Estado.

En el documento institucional, el Colegio fundamentó su preocupación en los datos difundidos por el informe WUENIC, elaborado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y UNICEF, que reflejan un marcado retroceso en los niveles de inmunización de Argentina respecto de años anteriores.

Según señaló la institución, el país presenta actualmente una de las coberturas pediátricas más bajas de la región. Entre los indicadores más preocupantes, destacó que más de 101.000 niños nunca recibieron una vacuna del Calendario Nacional, una cifra que representa un incremento del 60% en comparación con los registros de 2021.

Además, remarcó que la cobertura de la segunda dosis de la vacuna triple viral apenas alcanza el 46%, muy por debajo de los niveles considerados adecuados para garantizar la inmunidad comunitaria, mientras que la aplicación de la vacuna triple bacteriana ronda el 75%, también lejos de los porcentajes recomendados por los organismos sanitarios.

Preocupación por los adultos mayores

El pronunciamiento también hizo foco en la situación de las personas mayores, al advertir sobre las dificultades registradas en el acceso a vacunas antigripales y antineumocócicas.

De acuerdo con la entidad médica, numerosos jubilados denunciaron interrupciones en la provisión de esas dosis dentro del sistema público. En muchos casos, quienes contaban con recursos económicos recurrieron a la compra de las vacunas en el sector privado, mientras que otros quedaron sin inmunización, aumentando el riesgo de contraer enfermedades respiratorias graves durante la temporada invernal.

El rol del Estado

El Colegio recordó que la vacunación constituye un derecho garantizado por la Ley Nacional Nº 27.491, que define a las vacunas como un bien social y establece la responsabilidad del Estado nacional en la adquisición, distribución y provisión gratuita de todas las dosis contempladas en el Calendario Nacional de Vacunación.

En esa línea, cuestionó la falta de campañas de comunicación y educación sanitaria destinadas a recuperar los esquemas incompletos y combatir la desinformación que, según indicó, se profundizó tras la pandemia de COVID-19.

Para la institución, la ausencia de estrategias de difusión y promoción de la vacunación refleja una preocupante desatención de las políticas preventivas y debilita la confianza de la población en una de las herramientas más eficaces para evitar enfermedades.

Un retroceso respecto de la historia sanitaria del país

En el documento también se recordó que Argentina fue durante décadas un país reconocido internacionalmente por contar con uno de los calendarios de vacunación más completos y gratuitos del mundo.

Sin embargo, el Colegio consideró que la pérdida de esa posición de liderazgo no responde a un rechazo generalizado de la población hacia las vacunas, sino al debilitamiento de las políticas públicas orientadas a garantizar el acceso universal a la inmunización.

Reclamos al Ministerio de Salud

Frente a este escenario, la entidad solicitó al Ministerio de Salud de la Nación la adopción de medidas urgentes para revertir la situación. Entre los principales pedidos figuran el restablecimiento inmediato del abastecimiento de vacunas en todo el país, la normalización de la provisión gratuita para adultos mayores y grupos de riesgo, el lanzamiento de campañas federales de concientización y la creación de un tablero nacional de monitoreo que permita seguir en tiempo real la evolución de las coberturas vacunales.

Finalmente, el Colegio de Médicos advirtió que, de no implementarse acciones inmediatas, existe el riesgo de que se produzcan brotes de enfermedades prevenibles por vacunación, con consecuencias potencialmente graves para toda la población.

“La recuperación de los niveles de inmunización resulta indispensable para proteger la salud colectiva y garantizar el derecho de toda la comunidad al acceso oportuno a las vacunas”, concluyó el pronunciamiento institucional.