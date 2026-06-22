Aumentan las internaciones por infecciones respiratorias en la Provincia, aunque siguen por debajo de años anteriores

Según el Boletín Epidemiológico Nº 23 correspondiente al período comprendido entre el 7 y el 13 de junio de 2026, el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires registró un aumento de las internaciones por infecciones respiratorias agudas (IRA), en un contexto marcado por una mayor circulación del virus de la influenza.

Las autoridades sanitarias señalaron que, a nivel nacional, desde la primera semana de marzo se observa un crecimiento sostenido en las detecciones de Influenza A(H3N2) y en los porcentajes de positividad de las muestras analizadas. En contraste, la circulación del Virus Sincicial Respiratorio (VSR) y del SARS-CoV-2 continúa en niveles bajos.

En territorio bonaerense, el incremento de las internaciones por IRA comenzó a evidenciarse desde la semana epidemiológica 12, correspondiente al 22 de marzo. Los casos más graves estuvieron asociados principalmente a infecciones por Influenza A, predominando el subtipo H3N2 entre las muestras positivas que pudieron ser caracterizadas.

No obstante, desde la cartera sanitaria destacaron que tanto las internaciones por enfermedades respiratorias como las detecciones virales continúan por debajo de los registros observados durante 2024 y 2025.

Avanza la vacunación

En paralelo, el Ministerio recordó que continúan las campañas de vacunación destinadas a los grupos de riesgo. La tercera campaña de inmunización para personas gestantes contra el Virus Sincicial Respiratorio permanecerá vigente hasta el 31 de agosto y ya alcanzó las 39.030 dosis aplicadas.

Asimismo, la campaña antigripal acumula 1.419.511 dosis administradas en toda la provincia.

Más notificaciones de triquinosis

El boletín también alertó sobre un aumento estacional en las notificaciones de triquinosis, una enfermedad transmitida por el consumo de carne o derivados porcinos contaminados.

Entre las semanas epidemiológicas 1 y 23 de 2026 se notificaron 67 casos sospechosos, de los cuales uno fue confirmado, uno clasificado como probable y 63 permanecen en investigación. Durante el mismo período de 2025 se habían registrado 29 notificaciones.

Hasta el momento se detectaron cuatro sospechas de brotes en los partidos de General Guido, Maipú, General Rodríguez y en la Unidad Sanitaria Penitenciaria (USP) Nº 49 de Junín.

Durante la segunda semana de junio se notificó un posible brote en la USP Nº 49 de Junín, donde seis personas presentaron síntomas compatibles con triquinosis. A su vez, en General Rodríguez se identificó otro evento sospechoso que involucra a cuatro personas con cuadros clínicos similares.

Acciones de control

Frente a estas situaciones, equipos de las regiones sanitarias, secretarías de Salud municipales y áreas de Bromatología desplegaron tareas de control de foco e investigación epidemiológica.

Las personas afectadas recibieron tratamiento con mebendazol y albendazol, mientras que las muestras obtenidas fueron enviadas al laboratorio del Departamento de Zoonosis Rurales del Ministerio de Salud bonaerense para confirmar o descartar los diagnósticos.

Desde la cartera sanitaria reiteraron la importancia de adquirir productos cárnicos y embutidos únicamente en establecimientos habilitados y mantener al día los esquemas de vacunación recomendados para prevenir enfermedades respiratorias durante la temporada invernal.