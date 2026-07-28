Descienden las internaciones por infecciones respiratorias en la Provincia, pero refuerzan la vigilancia por el aumento de casos de triquinosis

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El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires difundió el Boletín Epidemiológico Nº 28, correspondiente a la semana del 12 al 18 de julio de 2026, en el que informó un descenso sostenido de las internaciones por infecciones respiratorias agudas (IRA), al tiempo que advirtió sobre un marcado incremento de los casos de triquinosis, motivo por el cual se reforzó la vigilancia epidemiológica.

En relación con las enfermedades respiratorias, la cartera sanitaria indicó que desde la Semana Epidemiológica (SE) 22, iniciada el 31 de mayo, se observa una disminución de las internaciones por IRA en territorio bonaerense.

El informe señala que hasta la SE 24 predominó la circulación del virus Influenza A (H3N2) entre las personas hospitalizadas. Sin embargo, desde la SE 25 comenzó a incrementarse la detección del Virus Sincicial Respiratorio (VSR), que actualmente es el agente viral de mayor prevalencia entre los pacientes internados. También se registra un aumento en la circulación de Influenza B.

A nivel nacional, la vigilancia epidemiológica muestra que la Influenza A continúa siendo el principal virus detectado, seguida por Influenza B (linaje Victoria) y el VSR, mientras que metapneumovirus, SARS-CoV-2, parainfluenza y adenovirus presentan una circulación menor.

El Ministerio destacó además que tanto las internaciones por infecciones respiratorias como las detecciones virales permanecen por debajo de los niveles registrados durante 2024 y 2025.

En cuanto a las campañas de inmunización, continúa la tercera campaña de vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio destinada a personas gestantes, que se extenderá hasta el 31 de agosto y ya alcanzó las 49.351 dosis aplicadas. Paralelamente, la campaña de vacunación antigripal acumula 1.688.671 dosis administradas en la provincia.

Aumentan los casos de triquinosis

El boletín también advierte un importante incremento de la triquinosis durante la actual temporada.

Entre las semanas epidemiológicas 1 y 29, hasta el 22 de julio, se notificaron 331 casos sospechosos, de los cuales 212 fueron confirmados, uno se clasificó como probable y 102 permanecen en estudio. En igual período de 2025 se habían registrado apenas 91 notificaciones, con 46 casos confirmados.

Hasta el momento fueron confirmados cinco brotes en los partidos de General Rodríguez, Villarino, Punta Indio y el brote que involucró a General Madariaga, Pinamar, La Costa y Villa Gesell, además del registrado en Lincoln y Leandro N. Alem. Asimismo, permanecen bajo investigación otros cuatro posibles brotes en General Guido-Ayacucho, Maipú, Junín y La Plata.

Las autoridades sanitarias informaron que, junto con las regiones sanitarias, los municipios y el Ministerio de Desarrollo Agrario, se realizaron las acciones de control correspondientes y todas las personas expuestas recibieron tratamiento.

Finalmente, el Ministerio recordó que la sospecha clínica debe considerarse ante pacientes que presenten edema facial o alrededor de los ojos, fiebre, dolores musculares y antecedentes de síntomas gastrointestinales, especialmente cuando se asocian a alteraciones de laboratorio. Además, reiteró la importancia de notificar rápidamente los casos sospechosos para identificar la fuente de infección, generalmente vinculada al consumo de carne o productos cárnicos contaminados, y prevenir nuevos brotes.