Nueve de Julio tendrá una política municipal permanente de concientización y acompañamiento sobre el TDAH

La comunidad de Nueve de Julio contará con un marco normativo municipal específico destinado a fortalecer la concientización, sensibilización e información sobre el Trastorno por Déficit de Atención con o sin Hiperactividad (TDAH/TDA), a partir de la sanción de una ordenanza que adhiere a la legislación provincial vigente.

La iniciativa, aprobada por el Concejo Deliberante, establece que el Departamento Ejecutivo Municipal deberá impulsar, a través de las áreas competentes, una agenda permanente de actividades vinculadas a la difusión, prevención y acompañamiento de las personas con TDAH, tanto durante el 28 de julio —Día Municipal de la Concientización, Sensibilización e Información sobre el TDAH/TDA— como a lo largo de todo el año.

Entre las acciones previstas se incluyen campañas de difusión, jornadas de sensibilización, talleres, charlas y actividades informativas dirigidas a la comunidad, con especial atención a familias, docentes, estudiantes, profesionales de la salud e instituciones educativas.

La normativa también promueve la capacitación de docentes, equipos educativos, personal de salud y agentes municipales que intervienen en la atención, orientación y acompañamiento de niños, adolescentes y adultos con TDAH, con el objetivo de fortalecer las herramientas de abordaje e inclusión.

Además, la ordenanza faculta al Ejecutivo a articular acciones conjuntas con establecimientos educativos de gestión estatal y privada, organizaciones de la sociedad civil, asociaciones de familias, entidades profesionales, centros de salud y otros organismos vinculados a la temática.

El propósito de estas políticas es favorecer la detección temprana, promover una mayor comprensión del trastorno y reducir los prejuicios y barreras que muchas veces dificultan la inclusión social, educativa y el acceso oportuno a la atención necesaria.

Como parte de las medidas establecidas, cada 28 de julio los edificios públicos municipales deberán iluminarse de color naranja y exhibir cartelería alusiva que informe a la comunidad sobre el significado de la fecha y la importancia de la concientización.

La ordenanza también dispone que las acciones de difusión y sensibilización alcancen a todo el Partido de Nueve de Julio, incluyendo las localidades del interior y las zonas rurales, garantizando un acceso equitativo a la información.

Con esta iniciativa, el Municipio incorpora una política pública de carácter permanente orientada a generar mayor conocimiento sobre el TDAH, fortalecer el acompañamiento de las personas que conviven con esta condición del neurodesarrollo y promover una sociedad más inclusiva para las familias nuevejulienses.