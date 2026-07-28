Ciudadanos españoles podrán realizar trámites consulares en Bolívar sin viajar a Buenos Aires

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En diálogo con Cadena Nueve, Maxima 89.9 y Visión Plus, desde ‘Despertate’ el consejero del Consejo de Residentes Españoles (CRE), Gerardo Sandón Santos, confirmó una noticia largamente esperada por la comunidad española de Bolívar y la región: el Consulado General de España llegará a la ciudad con una misión consular que permitirá realizar distintos trámites sin necesidad de viajar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Según explicó, la iniciativa es el resultado de gestiones impulsadas desde el CRE durante los últimos años y beneficiará a ciudadanos españoles de Bolívar, Nueve de Julio, Carlos Casares, Pehuajó, Henderson y localidades cercanas.

“Es un tema que veníamos solicitando al Consulado desde hace más de dos años. Gracias a Dios se dio esta oportunidad de que las misiones consulares recorran distintas ciudades de la provincia. Es muy importante para quienes hoy tienen que viajar a Buenos Aires para hacer un trámite”, destacó Sandón Santos.

La visita del personal consular está prevista, de manera estimativa, entre el 25 y el 27 de noviembre, aunque previamente será obligatorio solicitar turno.

Inscripción abierta hasta el 30 de octubre

El consejero explicó que quienes deseen realizar alguno de los trámites deberán efectuar una solicitud previa antes del 30 de octubre a través del sistema de visitas consulares del Consulado General de España.

Aclaró que la inscripción no implica la asignación inmediata del turno, sino que constituye el paso previo para organizar la atención durante la visita a Bolívar.

Qué trámites podrán realizarse

Durante la misión consular únicamente se atenderán tres tipos de gestiones:

Renovación de pasaporte español.

Alta de matrícula consular.

Declaración de conservación de la nacionalidad española.

Respecto de este último trámite, explicó que corresponde a quienes deben ratificar la conservación de su nacionalidad al alcanzar la mayoría de edad.

Además, recordó que el pasaporte puede renovarse aun antes de su vencimiento, una posibilidad que permite anticipar el trámite y evitar futuros viajes.

Demoras en los expedientes de ciudadanía

Consultado por las numerosas consultas de vecinos que ya iniciaron el trámite de ciudadanía española, Sandón Santos reconoció que existen demoras administrativas.

Indicó que actualmente hay cientos de expedientes en revisión debido a documentación incompleta o a partidas que requieren aclaraciones.

“Que se queden tranquilos. Si ya presentaron la documentación, el trámite va a salir. Si el Consulado necesita alguna documentación adicional, se comunicará por correo electrónico indicando cómo completar el expediente”, señaló.

También explicó que, según cada caso, la documentación faltante podrá enviarse por correo electrónico o presentarse de manera presencial, de acuerdo con las indicaciones que reciba cada solicitante.

El rol del Consejo de Residentes Españoles

Durante la entrevista, Sandón Santos explicó además cuál es la función del CRE, organismo integrado por 15 consejeros que representa a la colectividad española ante el Consulado.

Precisó que el Consejo no realiza directamente los trámites, pero sí canaliza las inquietudes y necesidades de los ciudadanos españoles, especialmente en situaciones de personas mayores o con dificultades para trasladarse.

“Nosotros tomamos los reclamos y los acercamos al Consulado para buscar soluciones. Trabajamos para asistir a toda la ciudadanía española”, afirmó.

También habló sobre la mortandad de perros

Antes de abordar la temática consular, el consejero fue consultado por la preocupación que existe en Bolívar por la aparición de perros envenenados en distintos sectores de la ciudad.

Manifestó su consternación por la situación y expresó que la comunidad vive el hecho con profundo malestar.

“Como todo asesinato de un animal, provoca mucha tristeza. Hay que ser muy cruel para envenenar un animalito. Esperemos que se pueda descubrir quién es el responsable y que esto tenga una pronta solución”, sostuvo.

Sandón Santos remarcó que muchos de los perros afectados forman parte de la vida cotidiana de la ciudad, conviviendo pacíficamente con los vecinos en espacios públicos, comercios e instituciones.

Finalmente, destacó la importancia de acercar servicios consulares al interior bonaerense y consideró que, si la experiencia resulta positiva, en futuras visitas podrán incorporarse nuevos trámites para seguir facilitando el acceso de los ciudadanos españoles de la región.

Información útil

Los interesados en realizar alguno de los trámites deberán solicitar turno hasta el 30 de octubre a través del siguiente enlace oficial del Consulado General de España en Buenos Aires:

Inscripción para Visitas Consulares

El sistema permite solicitar turno para las visitas consulares que se realizarán en distintas ciudades del interior bonaerense, entre ellas Bolívar.

Consultas: