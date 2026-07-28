Masivo envenenamiento de perros en Bolívar: vecinos marchan este martes para pedir justicia

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La ciudad de Bolívar volverá a expresar este martes su preocupación por la reiteración de casos de envenenamiento de perros. Vecinos y la Sociedad Protectora de Animales de Bolívar (SAPAAB) convocaron a una marcha que se realizará desde las 13 en el Centro Cívico, con el objetivo de visibilizar la problemática y reclamar que se identifique a los responsables.

La movilización surge luego de que en los últimos dos meses se registraran alrededor de quince casos de animales muertos por presunto envenenamiento, entre mascotas y perros callejeros. Los episodios provocaron indignación en la comunidad y renovaron el pedido de justicia por parte de organizaciones proteccionistas.

Según denunciaron desde SAPAAB, los animales presentan cuadros compatibles con intoxicaciones agudas, con síntomas como vómitos, convulsiones y un rápido deterioro que, en muchos casos, termina con la muerte en cuestión de minutos.

“No podemos vivir así, no pueden seguir matando animales sin ningún tipo de remordimiento. Queremos justicia”, expresaron desde la entidad al convocar a la manifestación.

Una problemática que se repite

El antecedente más grave ocurrió durante el mes de mayo, cuando trece perros resultaron intoxicados y once de ellos murieron. Desde entonces, las denuncias continuaron sucediéndose y alimentan la sospecha de que una o más personas estarían arrojando comida contaminada en distintos sectores de la ciudad.

En las últimas semanas volvieron a registrarse nuevos episodios con características similares. En todos los casos, los animales habían ingerido restos de comida encontrados en la vía pública antes de comenzar con los síntomas.

Ante esta situación, desde la protectora solicitaron la colaboración de los vecinos para revisar las cámaras de seguridad de viviendas y comercios que puedan aportar información útil para la investigación. Hasta el momento no se informó sobre personas identificadas ni detenidas.

Qué dice la ley

En la Argentina, el maltrato y la crueldad contra los animales están penados por la Ley Nacional Nº 14.346, que establece sanciones de hasta un año de prisión para quienes cometan actos de maltrato o inflijan crueldad sobre los animales.

La marcha de este martes busca mantener visible el reclamo y exigir respuestas frente a una serie de hechos que conmocionan a Bolívar y que mantienen en alerta a quienes conviven diariamente con mascotas y animales comunitarios.