Vecino de Trenque Lauquen presentó una adenda a su Carta Abierta y reclamó mayor transparencia en la difusión de las peticiones ciudadanas del Concejo Deliberante

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El convecino de Treque Lauquen, Miguel Santos Vidal remitió una adenda a la Carta Abierta “Participación Ciudadana – Banca del Pueblo”, fechada el 27 de julio, dirigida al presidente del Honorable Concejo Deliberante de Trenque Lauquen, Esteban Vidal, junto a concejales, funcionarios, medios de comunicación e instituciones locales.

En el escrito, el vecino vuelve a insistir en uno de los puntos planteados en su presentación original, referido a la necesidad de que el Concejo Deliberante incorpore en sus gacetillas de prensa la naturaleza temática de las peticiones ciudadanas tratadas durante las sesiones ordinarias.

Vidal recordó que, en su Carta Abierta, había solicitado expresamente que la información correspondiente a la décima sesión ordinaria incluyera el contenido de las iniciativas presentadas por la ciudadanía, con el objetivo de garantizar el derecho de acceso a la información pública.

Según expresó, durante las últimas siete sesiones ordinarias del cuerpo deliberativo se habría producido un “cercenamiento del derecho al acceso a la información pública”, al sostener que el Orden del Día omitió detallar la temática de las peticiones ciudadanas o, en algunos casos, estas fueron excluidas de manera arbitraria.

En ese contexto, el vecino fundamentó su reclamo citando la Ordenanza Municipal 4577/16, que regula la publicidad oficial en el distrito de Trenque Lauquen. Señaló que la norma establece como principios esenciales la transparencia de los actos de gobierno, el acceso a la información pública y la promoción de la participación ciudadana.

Asimismo, reprodujo parte del artículo 4 de la ordenanza, donde se establece que la publicidad oficial debe garantizar el acceso a la información pública, afianzar las instituciones democráticas, informar sobre cuestiones de relevancia pública y promover la participación de la sociedad civil en los asuntos públicos.

También hizo referencia al artículo 8 de la misma normativa, que contempla sanciones para funcionarios o empleados que incumplan sus disposiciones, las cuales pueden ir desde la suspensión hasta la cesantía o exoneración, según lo previsto en el texto legal.

Finalmente, Vidal manifestó su expectativa de que tanto el Orden del Día como la gacetilla oficial correspondiente a la próxima sesión reflejen de manera completa las nuevas peticiones formuladas en su Carta Abierta y sostuvo que ello permitirá fortalecer la transparencia institucional y garantizar el derecho de la comunidad a estar informada sobre los asuntos de interés público.