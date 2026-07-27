Facundo Quiroga recuperó el servicio de recolección de residuos reciclables

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La comunidad de Facundo Quiroga volvió a contar con el servicio semanal de recolección de residuos reciclables, una iniciativa que fortalece las políticas ambientales del distrito y promueve el compromiso ciudadano con el cuidado del ambiente.

Lo hizo saber la Municipalidad de Nueve de Julio señalando que el servicio de recolección de residuos reciclables en la localidad de Facundo Quiroga, incluye una prestación semanal que ya muestra una muy buena respuesta por parte de la comunidad.

El sistema de trabajo prevé que los vecinos acerquen los materiales reciclables a las campanas de acopio ubicadas en la Delegación Municipal. Luego, un camión especialmente destinado a esta tarea realiza el retiro de los residuos para dar continuidad al proceso de recuperación y reciclado.

Desde el municipio destacaron el compromiso de los habitantes de Facundo Quiroga, quienes acompañan activamente esta propuesta mediante la correcta separación y disposición de los residuos reciclables, contribuyendo de esta manera al cuidado del ambiente y a la construcción de una localidad más limpia y sustentable.

La recuperación del servicio representa un nuevo avance en las políticas de gestión integral de residuos que impulsa la Municipalidad de Nueve de Julio en las distintas localidades del distrito, promoviendo prácticas responsables que favorecen el reciclado, la economía circular y la preservación del entorno.