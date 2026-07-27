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Familias: lanzan un taller gratuito para acompañar las crianzas y fortalecer los vínculos

La propuesta contempla cuatro encuentros abiertos a la comunidad, con espacios de reflexión, intercambio y herramientas para afrontar los desafíos que plantea la crianza en la actualidad. La participación será libre y sin inscripción previa

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Con el objetivo de generar un espacio de encuentro y acompañamiento para las familias, se desarrollará el taller “Familias, entre lo dicho y lo hecho”, una iniciativa que busca brindar herramientas para fortalecer los vínculos y abordar los desafíos cotidianos de las crianzas.

La propuesta invita a compartir experiencias, reflexionar sobre las distintas formas de cuidado e intercambiar miradas que contribuyan al acompañamiento familiar en el contexto social actual. Además, apunta a construir estrategias que favorezcan el desarrollo de vínculos saludables entre quienes integran cada grupo familiar.

El taller se llevará a cabo en cuatro encuentros, que comenzarán el jueves 6 de agosto, de 9 a 11 horas, en el Centro Integrador Comunitario (CIC), ubicado en la intersección de French y Mariano Moreno.

La actividad es organizada por la Dirección de Políticas de Género y Diversidad Sexual y el Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Municipalidad de Nueve de Julio.

La participación será libre y gratuita, sin necesidad de inscripción previa. Desde la organización invitan a todas las familias interesadas a sumarse a este espacio de escucha, aprendizaje e intercambio.

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