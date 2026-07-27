Fernando Salva: “El Mundial dejó una gran enseñanza en organización y reglas; ahora Once Tigres apunta a seguir creciendo”

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El presidente del Club Atlético Once Tigres, Fernando Salva, visitó los estudios de Despertate por Cadena Nueve y realizó un completo repaso de la actualidad de la institución, en una charla marcada por el presente futbolístico, el crecimiento del club y la repercusión nacional que tuvo Alexander Díaz, surgido de la cantera auriazul, tras convertir un golazo frente a Boca.

“Fue un día muy especial para el club“, resumió Salva al referirse al tanto convertido por Díaz con la camiseta de Riestra, una acción que rápidamente se viralizó y volvió a poner en primer plano el trabajo formativo de Once Tigres.

El dirigente recordó que el delantero realizó todas las divisiones inferiores en la institución hasta los 14 años y luego continuó su carrera en San Lorenzo antes de llegar al profesionalismo.

“Es una enorme alegría verlo tener este presente. Un gol así, contra Boca, lo visibiliza muchísimo y también pone en valor el trabajo de los clubes formadores”, señaló.

Lo que dejó el Mundial

Consultado sobre las enseñanzas que dejó el Mundial de Clubes, Salva destacó principalmente la organización y la aplicación de las nuevas reglas.

“Lo que más impacta es la organización. Todo funciona con una coordinación impresionante. Después aparecen reglas que agilizan el juego y que ya empezamos a ver también en el fútbol argentino, como el control del tiempo de los arqueros y los laterales. Son cambios que mejoran el espectáculo”, explicó.

También remarcó el rol de la tecnología y el comportamiento de los futbolistas.

“Cuando las reglas se aplican con tecnología y sin margen para especular, los jugadores se adaptan rápidamente. Ese es un camino que el fútbol va a seguir recorriendo.”

Once Tigres ya piensa en el nuevo campeonato

En cuanto a la preparación para la próxima temporada de la Liga Nuevejuliense, Salva aseguró que el objetivo será mantener el protagonismo alcanzado en los últimos años.

“Fue un buen año. Apostamos mucho a los chicos del club y esa seguirá siendo nuestra idea. Se hicieron algunas incorporaciones, entre ellas Lucas Del Papa y seguimos trabajando para conformar un plantel competitivo en un campeonato que será muy exigente”, afirmó.

El presidente destacó además el trabajo del cuerpo técnico encabezado por Nicolás Simón y el crecimiento permanente del fútbol infantil, donde el club sostiene todas las categorías formativas.

Obras para seguir creciendo

Más allá del fútbol, Once Tigres continúa desarrollando una fuerte inversión en infraestructura.

Entre las principales obras se destacan:

La inauguración de un nuevo gimnasio.

La iluminación LED de una tercera cancha.

Nuevos vestuarios y tribunas para el fútbol infantil.

Mejoras permanentes para brindar más servicios a socios y deportistas.

“Hoy reconforta mucho hacer obras que queden para el club y para las futuras generaciones. Ese también es nuestro objetivo”, expresó Salva.

Finalmente, el dirigente envió un sentido saludo a la familia de Omar Santorelli, histórico entrenador muy identificado con Once Tigres y el fútbol de Nueve de Julio, recordando su enorme legado deportivo y humano. Se trata del ex-jugador y Técnico de futbol quien falleciera el pasado jueves 23 de julio, tal como informara CN.