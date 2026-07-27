Secuestran ocho motocicletas en operativos de tránsito en Pehuajó: una tenía pedido de secuestro por hurto

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En el marco de los operativos de tránsito desarrollados en distintos puntos estratégicos de la ciudad, personal policial y fuerzas de seguridad llevaron adelante un amplio despliegue que culminó con el secuestro de ocho motocicletas por diversas infracciones a la Ley Nacional de Tránsito y a las ordenanzas municipales vigentes.

Los procedimientos fueron realizados de manera conjunta entre efectivos de la Estación de Policía Comunal, las fuerzas descentralizadas, el Grupo GAD, la DDI, la Delegación de Narcotráfico, el Comando de Prevención Rural (CPR), el Destacamento de Seguridad Vial y la Guardia de Prevención Ciudadana (GPC).

Durante uno de los controles, los efectivos interceptaron una motocicleta conducida por un adolescente de 16 años, domiciliado en Pehuajó. Al verificar los datos del rodado en los sistemas informáticos, constataron que sobre el vehículo pesaba un pedido de secuestro activo en el marco de una causa por hurto.

Ante esta situación, la motocicleta fue inmediatamente secuestrada y quedó a disposición de la Justicia, mientras se llevaron adelante las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del hecho y el origen del rodado.

Desde la fuerza policial destacaron que estos operativos tienen como objetivo reforzar la seguridad vial, prevenir delitos y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente, por lo que los controles continuarán desarrollándose en distintos sectores del partido de Pehuajó.