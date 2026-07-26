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Homenajearon a Eva Perón en Plaza Belgrano al cumplirse un nuevo aniversario de su paso a la inmortalidad

La convocatoria fue impulsada por el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) y reunió a militantes, vecinos y vecinas este domingo 26 de julio frente al busto de Eva Duarte de Perón, en un acto de reconocimiento a su legado político y social

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En el marco de un nuevo aniversario del paso a la inmortalidad de Eva Duarte de Perón, este domingo 26 de julio se llevó a cabo un acto conmemorativo en la Plaza Belgrano de Nueve de Julio, donde se encuentra emplazado el busto que recuerda a quien fuera una de las figuras más trascendentes de la historia política argentina.

La actividad, organizada por el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), reunió a militantes, vecinos y vecinas que participaron de un homenaje cargado de emotividad y reflexión. Durante la ceremonia se colocó un arreglo floral al pie del monumento como muestra de reconocimiento y gratitud hacia el legado de Evita.

Posteriormente, se dio lectura a un mensaje en el que se destacó su compromiso con los trabajadores, las mujeres, los sectores más vulnerables y la defensa de la justicia social. Asimismo, se remarcó la vigencia de los valores que impulsó a lo largo de su vida pública y la importancia de mantener viva su memoria.

El encuentro se desarrolló en un clima de respeto y recogimiento, con los asistentes renovando el compromiso de continuar promoviendo los principios de solidaridad, inclusión y justicia social que marcaron la acción política de Eva Perón.

Desde el Movimiento Derecho al Futuro agradecieron la participación de quienes acompañaron la convocatoria y señalaron que este tipo de homenajes permiten reafirmar el compromiso de seguir construyendo, junto a la comunidad, una sociedad con mayor igualdad de oportunidades, inspirada en el legado que dejó Evita para las generaciones presentes y futuras.

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