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Día Mundial del Perro Callejero: un llamado a la adopción responsable y al compromiso con el bienestar animal

En la fecha se conmemora para generar conciencia sobre la realidad que viven millones de perros abandonados en todo el mundo. La jornada promueve la adopción, la esterilización y la tenencia responsable como herramientas fundamentales para reducir el abandono animal

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Cada 27 de julio se conmemora el Día Mundial del Perro Callejero, una fecha destinada a sensibilizar a la sociedad sobre la situación de millones de perros que viven sin hogar y a fomentar acciones que contribuyan a mejorar su calidad de vida.

La iniciativa fue impulsada en 2008 por el periodista y activista chileno Ignacio Gac, con el objetivo de visibilizar el abandono animal y promover políticas y campañas de protección para los perros en situación de calle.

En distintos países, organizaciones protectoras, voluntarios y municipios desarrollan durante esta jornada campañas de adopción, esterilización, vacunación y recolección de alimentos, además de actividades educativas para promover la tenencia responsable de mascotas.

Especialistas en bienestar animal advierten que el abandono de perros constituye un problema que afecta tanto a los animales como a la salud pública. Los perros callejeros están expuestos al hambre, enfermedades, accidentes, maltrato y condiciones climáticas extremas, mientras que la sobrepoblación genera desafíos para las comunidades.

En Argentina, protectoras independientes y refugios trabajan diariamente en el rescate, recuperación y búsqueda de hogares responsables para perros abandonados. Sin embargo, remarcan que la solución requiere el compromiso de toda la sociedad mediante la adopción, la esterilización, la identificación de las mascotas y el cumplimiento de las normas de protección animal.

La fecha también busca desalentar la compra impulsiva de animales y promover la adopción como una alternativa solidaria, brindando una segunda oportunidad a miles de perros que esperan una familia.

El Día Mundial del Perro Callejero recuerda que cada animal merece una vida digna y que acciones sencillas, como adoptar en lugar de comprar, esterilizar a las mascotas, brindarles atención veterinaria y denunciar casos de maltrato, pueden contribuir a reducir el abandono y mejorar el bienestar de miles de perros.

Como cada año, la conmemoración invita a reflexionar sobre la responsabilidad que implica tener una mascota y el papel que cada ciudadano puede desempeñar para construir una sociedad más comprometida con el cuidado y el respeto hacia los animales.

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