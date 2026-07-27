Día Mundial del Perro Callejero: un llamado a la adopción responsable y al compromiso con el bienestar animal

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Cada 27 de julio se conmemora el Día Mundial del Perro Callejero, una fecha destinada a sensibilizar a la sociedad sobre la situación de millones de perros que viven sin hogar y a fomentar acciones que contribuyan a mejorar su calidad de vida.

La iniciativa fue impulsada en 2008 por el periodista y activista chileno Ignacio Gac, con el objetivo de visibilizar el abandono animal y promover políticas y campañas de protección para los perros en situación de calle.

En distintos países, organizaciones protectoras, voluntarios y municipios desarrollan durante esta jornada campañas de adopción, esterilización, vacunación y recolección de alimentos, además de actividades educativas para promover la tenencia responsable de mascotas.

Especialistas en bienestar animal advierten que el abandono de perros constituye un problema que afecta tanto a los animales como a la salud pública. Los perros callejeros están expuestos al hambre, enfermedades, accidentes, maltrato y condiciones climáticas extremas, mientras que la sobrepoblación genera desafíos para las comunidades.

En Argentina, protectoras independientes y refugios trabajan diariamente en el rescate, recuperación y búsqueda de hogares responsables para perros abandonados. Sin embargo, remarcan que la solución requiere el compromiso de toda la sociedad mediante la adopción, la esterilización, la identificación de las mascotas y el cumplimiento de las normas de protección animal.

La fecha también busca desalentar la compra impulsiva de animales y promover la adopción como una alternativa solidaria, brindando una segunda oportunidad a miles de perros que esperan una familia.

El Día Mundial del Perro Callejero recuerda que cada animal merece una vida digna y que acciones sencillas, como adoptar en lugar de comprar, esterilizar a las mascotas, brindarles atención veterinaria y denunciar casos de maltrato, pueden contribuir a reducir el abandono y mejorar el bienestar de miles de perros.

Como cada año, la conmemoración invita a reflexionar sobre la responsabilidad que implica tener una mascota y el papel que cada ciudadano puede desempeñar para construir una sociedad más comprometida con el cuidado y el respeto hacia los animales.