San Martín hizo historia: venció 3 a 2 a CAI de Coronel Suárez y conquistó por primera vez la Copa Sanmartiniana

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Con un emocionante triunfo por 3 a 2 sobre CAI de Coronel Suárez, Club San Martín escribió una página histórica al consagrarse, por primera vez, campeón de la Copa Sanmartiniana, el tradicional torneo de fútbol infantil que culminó este domingo 26 de julio en la ciudad de 9 de Julio.

El equipo organizador logró quedarse con el título en una final de gran nivel futbolístico, coronando un fin de semana inolvidable para la institución y para los cientos de chicos que dieron vida a una nueva edición del certamen.

La 13° Copa Sanmartiniana reunió durante cuatro jornadas a 15 clubes de 9 de Julio y la región, con la participación de entre 600 y 700 niños, consolidándose como uno de los encuentros de fútbol infantil más importantes de las vacaciones de invierno. Más allá de los resultados deportivos, el torneo tuvo como eje la integración, el respeto, la convivencia y la posibilidad de que los chicos compartieran experiencias con jugadores de distintas ciudades.

Como ocurre desde sus inicios, la organización volvió a destacar valores como el fair play, la camaradería y la formación deportiva, promoviendo un ambiente donde el objetivo principal fue disfrutar del fútbol y fortalecer los vínculos entre los participantes.

La exitosa realización del torneo también reflejó el enorme compromiso institucional del Club San Martín. Directivos, profesores, entrenadores, colaboradores, familias y voluntarios trabajaron durante meses para recibir a las delegaciones, coordinar la logística, disponer de canchas y garantizar el normal desarrollo de cada jornada, demostrando una vez más el crecimiento y la capacidad organizativa de la entidad.

El broche de oro llegó este domingo por la tarde, cuando el equipo anfitrión pudo celebrar un logro largamente esperado: levantar por primera vez la Copa Sanmartiniana, un título que quedará grabado en la historia del club y de un torneo que, edición tras edición, sigue consolidándose como un espacio de encuentro, socialización y formación para cientos de niños de la región.