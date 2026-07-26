FMI-Argentina: los puntos clave de la visita de Kristalina Georgieva y los desafíos que enfrenta el Gobierno

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La llegada a la Argentina de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, prevista para el 27 de julio, vuelve a poner en el centro de la escena la relación entre el organismo internacional y el Gobierno nacional. En un contexto de revisión del programa económico, la visita será observada de cerca por los mercados y los distintos actores políticos y económicos.

Según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), la agenda de Georgieva incluirá reuniones con autoridades nacionales, actividades públicas y una recorrida por los yacimientos de Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén, uno de los principales activos estratégicos para el desarrollo energético del país.

La presencia de la titular del FMI coincide con una instancia determinante para el programa acordado entre ambas partes. Se espera que la visita contribuya a respaldar la tercera revisión del Extended Fund Facility 2025 (EFF 2025), correspondiente al cumplimiento de las metas fijadas al 30 de junio. La aprobación de esta evaluación resulta clave para habilitar un nuevo desembolso de fondos por parte del organismo.

Sin embargo, un análisis del CEPA advierte que la agenda no se limitará a la revisión técnica del acuerdo. También podrían abordarse aspectos vinculados con la sostenibilidad del resultado fiscal, la evolución del programa económico y el cronograma de reformas estructurales comprometidas por el Gobierno argentino, cuyo cumplimiento está previsto hacia finales de 2026.

Entre los temas que concentran la atención figuran el mantenimiento del equilibrio fiscal, la evolución del stock de deuda considerada “senior”, las posibilidades de nuevas colocaciones de deuda en los mercados internacionales y el calendario de vencimientos y desembolsos pendientes con el propio Fondo Monetario Internacional.

El dossier elaborado por el CEPA sostiene que estos factores serán determinantes para evaluar la continuidad del programa financiero y el margen de maniobra del Gobierno en los próximos meses, en un escenario donde las exigencias del organismo internacional continúan condicionando buena parte de la política económica argentina.

La visita de Georgieva se produce en un momento clave para la administración nacional, que busca consolidar el respaldo del FMI mientras avanza con las metas comprometidas en el acuerdo vigente y procura sostener la estabilidad macroeconómica en un contexto de desafíos fiscales, financieros y políticos.