Siete equipos ponen en marcha el Campeonato de Ascenso 2026/2027 de la Liga Nuevejuliense

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La temporada 2026/2027 del Campeonato de Ascenso de la Liga Nuevejuliense de Fútbol comenzará este domingo 26 de julio con la disputa de la primera fecha, en la que siete equipos buscarán iniciar de la mejor manera el camino para ser de Primera “A”. En esta jornada inaugural tendrá fecha libre el Club Dennehy.

Uno de los momentos destacados de la jornada se vivirá en Dudignac, donde el Club Atlético y Social Dudignac realizará la inauguración oficial de los nuevos vestuarios del Estadio Dr. Alberto Sampietro. El acto está previsto para las 11.30 horas y contará con la participación de dirigentes, autoridades e integrantes de la comunidad dudignaquense, quienes fueron especialmente invitados a acompañar este importante avance en la infraestructura de la institución.

Debido a esta actividad, los encuentros de Reserva y Primera División que disputarán Dudignac y Compañía fueron reprogramados para comenzar más tarde que el resto de la fecha.

Primera fecha

Estadio Libertad: 15.30 horas: Defensores de la Boca vs. 12 de Octubre. Árbitra: María Radiciotti .

Defensores de la Boca vs. 12 de Octubre. Árbitra: . En El Provincial, estadio del Club 18 de Octubre – Defensores de Sarmiento vs. La Niña. Árbitra: Aldana Giles .

Defensores de Sarmiento vs. La Niña. Árbitra: . En Dudignac- 16.30 horas: Atlético y Social Dudignac vs. Compañía Gral. Buenos Aires. Árbitro: Mirko Rojas.

Con expectativas renovadas y el objetivo de pelear por el ascenso, los equipos pondrán en marcha una nueva temporada del certamen de la Liga Nuevejuliense, que promete una competencia pareja y atractiva a lo largo del año.