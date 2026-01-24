18 de Octubre y Defensores de la Boca se enfrentan en una final anticipada camino a ser de Primera

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Este sábado 24 de enero, a partir de las 20 hs, la localidad de El Provincial será escenario de uno de los partidos más esperados del Torneo de Ascenso de la Liga Nuevejuliense de Fútbol. En esta ocasión, 18 de Octubre recibirá a Defensores de la Boca en un encuentro clave para definir al campeón de la Segunda Fase, con el ascenso directo en juego.

Un partido de vida o muerte para 18 de Octubre y Defensores de la Boca

El encuentro, que se jugará en el estadio de El Provincial, promete ser una verdadera final anticipada, ya que ambos equipos tienen en juego el sueño del ascenso y el título del Torneo de Ascenso. El árbitro encargado de impartir justicia será Ricardo Tripulillo, quien tendrá la difícil tarea de controlar los nervios y la intensidad de este crucial partido.

¿Qué se juega cada equipo?

Defensores de la Boca llega a este partido con la ventaja de que un empate o una victoria les permitirá adjudicarse el reducido, lo que les abriría las puertas para disputar la final del año ante el ganador de la fase mayor. Si logran ganar, además de asegurarse el lugar en la final, tendrán la oportunidad de pelear por el ascenso a la Primera División de la Liga Nuevejuliense.

llega a este partido con la ventaja de que un empate o una victoria les permitirá adjudicarse el reducido, lo que les abriría las puertas para disputar la final del año ante el ganador de la fase mayor. Si logran ganar, además de asegurarse el lugar en la final, tendrán la oportunidad de pelear por el ascenso a la Primera División de la Liga Nuevejuliense. Por otro lado, 18 de Octubre está ante una oportunidad histórica. Si logran imponerse ante Defensores de la Boca, no solo se consagrarán como ganadores del Mayor, sino que también obtendrán el ansiado ascenso a la Primera. Este partido es vital para el club local, ya que el triunfo les permitiría asegurar no solo el campeonato de la Segunda Fase, sino también un lugar en la Primera.

Un contexto de gran tensión

La jornada de este sábado promete ser una de las más tensas de la temporada, con ambos equipos conscientes de lo que está en juego. Mientras Defensores de la Boca buscará defender su lugar en el reducido y asegurarse la chance de pelear por el título de campeón, 18 de Octubre no solo aspira a la consagración, sino también a la oportunidad de ascender a la máxima categoría del fútbol local.

En otro orden, este domingo 25 se jugará un partido pendiente por la Primera “A” Atlético Quiroga vs. El Fortín, 18 hs. Árbitro: Julio Márquez.

El ambiente en El Provincial

Los hinchas de 18 de Octubre se preparan para una gran fiesta en el estadio de El Provincial, mientras que la hinchada de Defensores de la Boca también viajará en masa para acompañar a su equipo en esta dura batalla por el ascenso. El estadio promete colmarse de pasión y emoción, con los fanáticos vibrando con cada jugada y esperando que sus equipos consigan la victoria que les permita dar un paso más hacia el objetivo final.

Este sábado 24 de enero a las 20 hs, 18 de Octubre y Defensores de la Boca se verán las caras en un duelo que definirá mucho más que tres puntos. Con un ascenso en juego y la posibilidad de consagrarse como campeón de la Segunda Fase, el partido se anticipa como una de las jornadas más emocionantes y decisivas del Torneo de Ascenso de la Liga Nuevejuliense de Fútbol.