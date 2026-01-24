Atlético 18 de Octubre festeja ser Campeón del Torneo de Ascenso 2025/2026

- Advertisement -

Después de tres décadas de espera, el Club Atlético 18 de Octubre logró el tan ansiado ascenso al obtener el título del Torneo de Ascenso 2025/2026 de la Liga Nuevejuliense, repitiendo lo que el club había logrado por última vez en 1996. Este triunfo histórico marcó el regreso del club a las categorías más altas del fútbol regional, desatando una fiesta interminable en el campo de juego, donde los jugadores, cuerpo técnico e hinchas celebraron a lo grande.

30 Años de Espera: Un Título que Tarda Tres Décadas

En 1996, el Club Atlético 18 de Octubre se coronaba campeón y lograba el ascenso. Treinta años después, con el mismo fervor y pasión, el equipo dirigido por Marcelo García repitió ese éxito y ascendió a lo más alto, haciendo historia una vez más. La espera fue larga, pero el esfuerzo y el trabajo de cada uno de los jugadores y del cuerpo técnico rindieron frutos en una temporada memorable.

La emoción de Matías Barraza

Uno de los grandes artífices de este logro fue Matías Barraza, quien en una entrevista con Cadena Nueve se mostró feliz y emocionado por el gol que definió el campeonato. “Estaba haciendo esperar el gol, ya había tenido varias oportunidades y me estaba costando, pero al final entró y todo el trabajo se vio reflejado. Pasamos frío, calor, todo tipo de adversidades, pero hoy estamos celebrando este logro con todo”, comentó entre risas, mientras se unía a sus compañeros para festejar.

Marcelo García: El Director Técnico de la Historia

Marcelo García, técnico del equipo, también destacó la importancia del título y lo que significó este logro para el club y la ciudad. “Este partido no lo podíamos dejar pasar. Habíamos trabajado mucho para llegar hasta acá y sabíamos que hoy era el día. Estuve comprometido con este equipo todo el tiempo, nunca dejé de venir a los entrenamientos. Este es un logro de todos. Estoy feliz de estar con mi familia celebrando este momento tan especial”, expresó García, visiblemente emocionado.

Festejos a lo Grande en el Campo

El campo de juego se convirtió en un verdadero mar de agua y espuma, con los jugadores refrescándose y celebrando con los hinchas que llenaban las tribunas. “Treinta años esperando este momento,” dijo el histórico Claudio Fasilia, con la voz quebrada por la emoción. “Hace 30 años, con esta misma camiseta, también fuimos campeones, y hoy lo volvemos a lograr. Es algo indescriptible.”

La Fiesta del Pueblo: Un Regalo para Todos

La hinchada también vivió su propio festejo, con cánticos y banderas que decoraron el estadio. “¡El Provincial salió campeón!” resonaba en cada rincón del campo. La alegría no solo fue para los jugadores, sino también para los miles de simpatizantes que, a lo largo de los años, habían soñado con este ascenso.

El Prof. Andrés y el Trabajo Duro

Andrés, el preparador físico del equipo, también compartió sus sensaciones. “Fue un partido difícil, pero lo logramos. Sabíamos lo que nos jugábamos, y hoy el equipo estuvo a la altura. Estoy muy feliz de ver cómo la gente del pueblo está disfrutando este logro”, comentó entre risas y abrazos con el cuerpo técnico.

El Regreso del Club a la Gloria

Con este campeonato, el Club Atlético 18 de Octubre no solo se consagra como campeón de la Liga Nuevejuliense, sino que también marca el regreso a la élite del fútbol regional, con una temporada que quedará en los libros de la historia del club. Un título que, después de 30 años, se convierte en un nuevo símbolo de esperanza y éxito para las futuras generaciones de jugadores e hinchas.

¡El sueño se hizo realidad! ¡Campeones, y a seguir soñando!