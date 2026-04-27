Tasas municipales: nuevas herramientas digitales para pagar de forma ágil y segura

Con el objetivo de facilitar las gestiones diarias de los vecinos y ofrecer alternativas más prácticas para el cumplimiento de las obligaciones tributarias, se recuerdan las distintas opciones disponibles para el pago de tasas municipales a través de plataformas digitales y canales presenciales.

Los contribuyentes pueden realizar sus pagos mediante homebanking, utilizando la agenda de pagos habilitada por las entidades bancarias. Esta modalidad permite operar desde cualquier lugar, optimizando tiempos y evitando traslados innecesarios.

Además, desde la página web oficial del municipio se encuentra habilitado el botón de pago, a través del cual se puede abonar utilizando Cuenta DNI, código QR, tarjeta de débito, PagoMisCuentas y Red Link, ampliando las posibilidades según la preferencia de cada usuario.

Otra alternativa rápida y sencilla es el escaneo del código de barras de la boleta mediante la aplicación Mercado Pago, una opción que permite concretar el pago directamente desde el teléfono celular.

También se encuentra disponible la adhesión al débito automático, una herramienta que brinda mayor comodidad y previsibilidad, permitiendo cumplir con los pagos de forma organizada y sin gestiones mensuales.

Por otra parte, quienes se acerquen a las oficinas municipales podrán generar un código QR para abonar en el momento, incorporando una opción más dentro de las modalidades vigentes.

Estas herramientas buscan consolidar un sistema de pago más simple, rápido y sustentable, brindando mayor comodidad a los vecinos y promoviendo una gestión más eficiente y moderna.