Estimulación cognitiva: nueva propuesta para adultos mayores en Barrio Luján

La Municipalidad de Nueve de Julio continúa promoviendo iniciativas destinadas al bienestar y la participación activa de las personas mayores. En esta oportunidad, a través de la Dirección de Trabajo Social, se puso en marcha un nuevo espacio de estimulación cognitiva pensado especialmente para adultos mayores de la comunidad.

La propuesta busca generar encuentros donde los participantes puedan ejercitar la memoria, desarrollar habilidades cognitivas, fortalecer los vínculos sociales y explorar el uso de nuevas tecnologías, en un ambiente de intercambio, contención y aprendizaje compartido.

Desde el área organizadora destacaron la importancia de estos espacios como herramientas para mejorar la calidad de vida, fomentar la autonomía y acompañar el envejecimiento activo, promoviendo la participación y el encuentro comunitario.

Las actividades comenzarán el próximo lunes 13 de abril, a partir de las 15:15 horas, en la Sociedad de Fomento del Barrio Luján.

La iniciativa es abierta a toda la comunidad y no requiere inscripción previa, por lo que quienes deseen participar solo deberán acercarse al lugar en el horario indicado.