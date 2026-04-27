Por la interrupción del Plan Remediar la provincia enviará medicamentos a todos los municipios

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El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, pondrá en marcha un refuerzo del programa Medicamentos Bonaerenses, una política destinada a garantizar el acceso gratuito a remedios esenciales para el tratamiento de enfermedades frecuentes y crónicas. La decisión se produce luego de que el Ministerio de Salud de la Nación confirmara la interrupción del programa Remediar, que durante años abasteció de medicamentos a centros de salud de todo el país.

El anuncio fue anticipado por el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, quien informó que será el propio mandatario provincial quien dará a conocer los detalles este jueves durante una visita al depósito de medicamentos del Hospital Interzonal Especializado de Agudos y Crónicos Doctor Alejandro Korn, ubicado en la localidad platense de Romero.

Durante su habitual conferencia de prensa, Bianco explicó que la Provincia debió intervenir ante la retirada del Estado Nacional en materia sanitaria. “Cuando el Gobierno Nacional deja de financiar la entrega de medicamentos, la Provincia tiene que salir a asistir a quienes quedan sin cobertura”, afirmó.

En ese marco, precisó que la administración bonaerense realizó una licitación pública para la compra de 74 nuevos medicamentos por un monto superior a los 24.500 millones de pesos. Estos insumos serán distribuidos entre los municipios para complementar los 91 remedios que ya se entregan actualmente a través del programa provincial.

El objetivo de esta ampliación es mejorar la organización y centralización de los recursos sanitarios, optimizando tanto la compra como la distribución de medicamentos destinados a hospitales públicos y centros de atención primaria de los 135 municipios bonaerenses.

Los tratamientos alcanzan a pacientes con enfermedades cardiovasculares, respiratorias, reumáticas, infecciones agudas, trastornos autoinmunes, anemia, osteoporosis, Parkinson, hipercolesterolemia y otras patologías de alta prevalencia que requieren medicación constante.

Además, desde el Ejecutivo provincial recuerdan que continúa sin avances en la Legislatura el proyecto de ley de producción pública de medicamentos impulsado por Kicillof. La iniciativa fue destacada por el gobernador durante la apertura de sesiones ordinarias del pasado 2 de marzo, cuando sostuvo que esa herramienta permitiría “reducir costos y garantizar el acceso en toda la provincia”.

Por otra parte, Bianco aprovechó la conferencia para cuestionar duramente la gestión del presidente Javier Milei y advirtió que las provincias no pueden absorber indefinidamente las responsabilidades que abandona la Nación.

“No se puede pretender que una provincia cubra todo lo que deja de hacer un Gobierno nacional como el de Milei, sobre todo cuando además sufrimos un fuerte recorte de recursos”, sostuvo el funcionario.

En ese sentido, describió la situación económica como “catastrófica y desesperante” para la producción, el empleo y el poder adquisitivo de la población. “Este modelo ya no funciona más”, aseguró, al tiempo que reclamó una modificación urgente en la política económica nacional.

Según detalló, el Gobierno nacional mantiene con la provincia de Buenos Aires una deuda total estimada en 16,7 billones de pesos. Esa cifra, explicó, surge de la suma de obligaciones impagas directas, la paralización de obras públicas y la interrupción de distintos programas que anteriormente contaban con financiamiento nacional.