Los Abogados del Departamento Judicial de Mercedes van a las urnas el 19 de mayo

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

El Consejo Directivo del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Mercedes convocó oficialmente a los matriculados que se encuentren en condiciones legales y reglamentarias a participar de la Asamblea General Ordinaria y de la Elección de Autoridades, de conformidad con lo establecido por los artículos 36, 38 y 40 de la Ley 5177 y los artículos 82, 83, 104 y 105 del Reglamento de Funcionamiento de los Colegios Departamentales.

Según la Resolución del Consejo Directivo, asentada en el Acta N° 1257, la elección de autoridades se realizará de manera anticipada a la Asamblea, haciendo uso de las facultades previstas en el artículo 105 del reglamento.

El acto eleccionario tendrá lugar el próximo 19 de mayo de 2026, entre las 9 y las 15 horas, mientras que la presentación de listas podrá efectuarse hasta las 24 horas del 9 de mayo de 2026, en la sede central ubicada en calle 24 N° 705, segundo piso, de la ciudad de Mercedes.

Hasta el 8 de mayo, las listas podrán presentarse en el horario de 8 a 14, mientras que el 9 de mayo la recepción se extenderá de 8 a 24 horas. Ese último día, además, se deberá llamar al teléfono 02324-15559231 para que personal del Colegio reciba la documentación correspondiente.

Por su parte, la Asamblea General Ordinaria se desarrollará el 29 de mayo de 2026 en la sede central del Colegio, ubicada en calle 24 N° 705, primer piso, en el Salón de Actos “Dr. Arturo Acuña Anzorena”.

La primera convocatoria será a las 10:00 horas, siempre que se encuentre presente más de un tercio de los matriculados habilitados. En caso contrario, la segunda citación será a las 11:00 horas, con los presentes que reúnan las condiciones reglamentarias.

Durante la Asamblea se abordará un extenso orden del día que incluye la designación de dos asambleístas para firmar el acta, la consideración de la Memoria correspondiente al período comprendido entre el 1 de mayo de 2025 y el 30 de abril de 2026, el tratamiento del Balance del mismo período y la aprobación del Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos para el ejercicio 2026–2027.

También se tratarán temas vinculados al desenvolvimiento del ejercicio profesional, el conocimiento de la Memoria y Balance de la Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires, y el informe de la Comisión de Escrutinio con la posterior proclamación de los candidatos electos.

Cargos que se renovarán

En esta elección se renovarán cargos en el Consejo Directivo, el Tribunal de Disciplina y la Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires.

Entre ellos, se elegirá un presidente por cuatro años, cinco consejeros titulares, cinco suplentes y un consejero suplente por dos años. También se designarán dos miembros titulares y tres suplentes para el Tribunal de Disciplina, además de un director titular y un director suplente para la Caja de Previsión.

Por resolución expresa del Consejo Directivo, se determinó que el Director Suplente que resulte electo acompañará al Director Titular elegido en esta misma elección.

Las ciudades donde se podrá votar

El día del acto eleccionario estarán habilitadas mesas receptoras de votos en distintas ciudades del Departamento Judicial de Mercedes.

Habrá dos mesas en la ciudad de Mercedes, una destinada a matriculados activos con domicilio en Mercedes o Suipacha, y otra exclusiva para abogados jubilados incluidos en los padrones de la Caja de Previsión.

Además, se podrá votar en los distritos de Nueve de Julio, Salto, Veinticinco de Mayo, Bragado, Chivilcoy, Luján, Carmen de Areco, San Antonio de Areco, Navarro, Alberti y San Andrés de Giles.

En la Mesa de Nuevede Julio, ubicada en la Sede del Colegio, calle Hipólito Irigoyen No 860, Local 1, donde solo votarán los matriculados en ejercicio activo e incluidos en los padrones, y con domicilio real en el partido nuevejuliense. Dicha Mesa llevará el nombre 9 DE JULIO – MESA No 1. Lo mismo rige para todos las ciudades que conforman el Departamento Judicial.

En la mesa de Navarro también votarán matriculados con domicilio en Marcos Paz y General Las Heras, mientras que en Luján podrán sufragar quienes tengan domicilio en ese partido o en cualquier otro lugar fuera del Departamento Judicial de Mercedes.

Cada mesa estará destinada exclusivamente a los matriculados incluidos en los padrones correspondientes según su domicilio real o condición jubilatoria, según lo dispuesto por el reglamento.

La convocatoria lleva la firma del presidente del Colegio, Dr. Hernán Alberto Salaverri, y del prosecretario, Dr. Franco Rossello.

Desde la institución remarcaron la importancia de la participación de los matriculados en este proceso institucional que define la conducción del Colegio y garantiza el normal funcionamiento democrático de la entidad profesional.