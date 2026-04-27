Juan Frutos: “Naón ganó una etapa clave, donde el objetivo final es ganar el Campeonato”

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Club Atlético Naón escribió una página importante en su historia reciente al quedarse con la Fase I del Campeonato 2025/2026 del Torneo A de la Liga Nuevejuliense de Fútbol, y su presidente, Juan Frutos, no ocultó la satisfacción por el presente deportivo de la institución, aunque dejó en claro que el objetivo mayor todavía está por delante.

“Es el resultado de un trabajo sostenido y planificado. Lo charlamos hace tiempo y no nos desviamos de esa línea”, expresó Frutos durante su diálogo con Despertate por Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus TV.

El dirigente remarcó que la decisión de sostener el mismo cuerpo técnico, las mismas ideas futbolísticas y reforzar algunos sectores del plantel fue fundamental para afrontar un campeonato que se preveía más exigente.

“Seguimos con la misma tesitura, el mismo técnico, las mismas ideas. Sabíamos que iba a ser un campeonato más duro, más parejo, y así fue. Pero lo luchamos hasta lo último”, señaló.

La definición fue apasionante. Mientras Naón enfrentaba un duro compromiso, San Martín también disputaba un partido determinante. Ambos comenzaron perdiendo y la tabla cambiaba minuto a minuto.

“Los dos perdíamos en el primer tiempo. El nuestro no fue bueno, pero en el segundo tiempo salimos con otra actitud, hubo cambios y empezamos a jugar mucho mejor. Ahí llegaron los goles”, relató.

El gran protagonista fue nuevamente Emiliano Perujo, el goleador del equipo.

“Apareció el goleador, que realmente es un goleador”, resumió Frutos con una sonrisa.

La sorpresa también llegó desde la cancha de Once Tigres, donde San Martín, terminó cayendo 4 a 1, resultado que terminó de inclinar la balanza a favor de Naón.

“Cuando vino el segundo gol nuestro ya dijimos: ahora sí. Ahí solo quedaba esperar el final para poder festejar”, recordó.

Pese a la alegría, Frutos fue claro: la conquista de esta primera fase no significa un título definitivo.

“No se ha ganado nada. Salimos primeros, sí, pero acá no hay copa todavía. Esto sirve, claro, porque seguimos en carrera y conseguimos ventajas importantes, pero el objetivo final sigue siendo el campeonato”.

Una de esas ventajas será definir siempre de local en los playoffs, comenzando ante Patricios.

“Eso lo definimos nosotros. Siempre vamos a jugar el segundo partido en nuestra cancha, y eso es importante porque de local somos fuertes. Esperemos seguir así”, sostuvo.

Además, destacó que evitar una eventual definición extra con San Martín permitió no frenar el ritmo competitivo.

“No queríamos parar 15 días. Eso enfría mucho al plantel. Era mejor resolverlo ya y seguir en carrera”.

Frutos también subrayó el trabajo del entrenador, a quien consideró clave para sostener al grupo incluso en momentos difíciles.

“El técnico ha hecho muy bien las cosas. Tuvimos muchos lesionados, faltaron jugadores importantes, pero igual seguimos en carrera. Eso también habla del trabajo que se hizo”.

Más allá de lo futbolístico, el presidente puso especial énfasis en el acompañamiento de toda la comunidad.

“El pueblo acompaña muchísimo. Quiero agradecerle públicamente a toda la gente porque estuvo presente durante todo el campeonato y sé que va a seguir estando”.

En paralelo, el club continúa creciendo desde lo institucional. Se avanza en mejoras en la sede social, el salón y la infraestructura de parrillas y cantina.

“Estamos trabajando mucho en la parte social. Tenemos un salón muy lindo, falta poco para terminar varias cosas, y ahora estamos haciendo toda la parte nueva de parrillas y cantina. Se está haciendo todo muy bien”.

La motivación en Naón es total. El presente deportivo contagia y fortalece el sentido de pertenencia de toda la localidad.

“Hoy estamos todos en el fútbol. La gente responde, acompaña y eso es muy agradable. Hay una motivación muy grande”.

Ahora llega el turno de los cruces decisivos, donde Naón buscará sostener el envión y pelear hasta el final.

“Sabemos que ahora todos nos van a querer ganar porque somos el equipo que ganó esta fase. Pero vamos a seguir luchando hasta el final”, cerró Juan Frutos.