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Carlos Tejedor: Bautista Bassi fue elegido presidente de la Asociación de Latinoamericanos en Harvard

El economista asumirá la conducción de la entidad que representa a los estudiantes latinos en la prestigiosa universidad junto a Martín Finkelstein. Ambos estarán al frente de la agenda institucional, social y política, además de organizar la Conferencia de Latinoamérica 2027.

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El tejedorense Bautista Bassi, licenciado en Economía, fue elegido por sus pares como presidente de la Asociación de Latinoamericanos en Harvard, una de las organizaciones estudiantiles más relevantes dentro de la reconocida universidad estadounidense.

La elección se realizó a través de una convocatoria abierta y democrática, en la que participaron los miembros de la comunidad latinoamericana de Harvard. Como resultado, Bassi fue designado para compartir la presidencia bajo la modalidad de co-chair junto a Martín Finkelstein, también argentino.

Este esquema de liderazgo dual es habitual dentro de la asociación y permite una conducción compartida de las principales decisiones institucionales, académicas y sociales vinculadas a los estudiantes latinoamericanos.

Entre las principales responsabilidades de Bassi y Finkelstein se encuentra la representación de la comunidad latina dentro de Harvard, actuando como nexo entre los estudiantes y las autoridades universitarias, además de fortalecer la vinculación con referentes internacionales.

La presidencia también implica la recepción de figuras destacadas del ámbito político, empresarial y académico, presidentes y autoridades de distintos países, consolidando así el rol estratégico de la asociación dentro del ecosistema universitario.

Uno de los mayores desafíos de esta nueva gestión será la organización de la Conferencia de Latinoamérica 2027, uno de los eventos más importantes impulsados por la entidad, donde se debaten temas vinculados al desarrollo, la política, la economía y el futuro de la región.

Desde este espacio, Bassi y Finkelstein buscarán fortalecer la voz de los estudiantes latinoamericanos, impulsar nuevas oportunidades de articulación institucional y consolidar la presencia de América Latina dentro de una de las universidades más influyentes del mundo.

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