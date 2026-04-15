La CEyS innova en servicios funerarios: impulsa un Columbario Parque con urnas ecológicas para humanos y mascotas

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En el estudio de “Despertate”, programa líder de la mañana de Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus TV, la arquitecta Miriam Mato serenamente y como un cuento para atraer a la teleaudiencia, relató el ambicioso proyecto impulsado por la Cooperativa ‘Mariano Moreno’ de Nueve de Julio: la construcción de un columbario parque que combina crematorio, espacios de memoria y urnas ecológicas, pensado tanto para humanos como para mascotas. Añadió que un columbario es un nicho especial para contener urna cenirarias.

“Es un tema muy particular y sensible. Desde afuera parece solo arquitectura, pero en realidad es un espacio de contención, memoria y acompañamiento emocional”, explicó Mato, detallando cómo el proyecto busca integrar técnica, estética y afectividad.

El diseño surgió de un concurso provincial que impulsó la Cooperativa que convocó a arquitectos de distintas provincias, recibiendo finalmente 80 propuestas. Cada proyecto debía considerar el paisaje, la funcionalidad, la arquitectura y, sobre todo, la experiencia emocional de los visitantes. “Se trataba de pensar cómo la arquitectura puede acompañar el tránsito de la vida a la muerte y devolver los restos a la naturaleza de manera respetuosa y consciente”, explicó la arquitecta.

El columbario parque incorpora urnas ecológicas de tierra (biodegradables entre seis meses y un año) y urnas de agua (que se disuelven en 24 horas), registradas junto a árboles o elementos naturales, con pequeñas placas conmemorativas. Por primera vez en la región, el proyecto incluye un espacio específico para mascotas, con recorridos diferenciados, reconociendo la relación emocional que los vecinos mantienen con sus animales de compañía.

Mato destacó que el crematorio no es solo un horno: “Cada féretro se sella para evitar contaminación, los traslados se hacen con turnos y consentimiento familiar, y todo se planifica bajo la normativa municipal. Cada detalle busca respeto y cuidado”.

El proyecto refleja también un cambio cultural y generacional: hoy, conceptos como cremación, cenizas y volver a la naturaleza están transformando los rituales funerarios. Además, busca generar conciencia social sobre cómo la comunidad enfrenta la muerte. “Como sociedad, pocas veces reflexionamos sobre lo que significa un cementerio y cómo nos afecta”, remarcó la cooperativa.

La presentación oficial de los proyectos ganadores se realizará este viernes en el Salón Blanco de la Municipalidad de Nueve de Julio a las 19 hs. El primer premio comenzará la transformación del anteproyecto en obra concreta, que promete convertirse en un referente regional de sostenibilidad, memoria y sensibilidad comunitaria.

Mato cerró su participación en “Despertate” destacando la trascendencia de la iniciativa: “No se trata solo de un servicio, sino de una transformación cultural y emocional, que permitirá a la comunidad vivir la despedida de sus seres queridos con respeto, armonía y conexión con la naturaleza”.

El jurado estuvo compuesto por:

Arq. Pablo Ferreiro (CAUBA D7)

(CAUBA D7) Arq. Fabio Valera (por CEyS)

(por CEyS) Arq. Nazario Páez Ferreyra (por FADEA)

(por FADEA) Arq. Alejandro Casas (elegido por los participantes, Arq. de La Plata)

Con la participación de la Arq. Miriam Mato como asesora del concurso, el fallo del jurado fue unánime, destacando la coherencia conceptual, la sensibilidad del diseño y la integración con el paisaje y la memoria de la comunidad.

1º PREMIO –

AUTORES: Arq. Jesica Bava – / Arq. Cecilia Craig