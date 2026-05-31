Mundial 2026: la selección argentina partió rumbo a Estados Unidos y pone en marcha la defensa del título

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La cuenta regresiva terminó. La selección argentina inició este domingo su viaje hacia Estados Unidos para afrontar el Mundial 2026 y comenzar oficialmente la defensa de la corona obtenida en Qatar 2022. Durante la madrugada, la delegación albiceleste partió desde el predio Lionel Messi, en Ezeiza, con destino a Kansas City, ciudad elegida por la AFA como centro de concentración durante la competencia.

En el vuelo viajan integrantes del cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni, personal médico, utileros y dirigentes, además de 18 futbolistas que forman parte de la lista definitiva de 26 convocados para la Copa del Mundo.

Entre los jugadores que emprendieron el viaje se encuentran Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Enzo Fernández, Julián Álvarez, Nicolás Otamendi, Valentín Barco, Leonardo Balerdi, Gerónimo Rulli, Nahuel Molina, Giovani Lo Celso, Cristian Romero, Giuliano Simeone, Nicolás González, Thiago Almada, Nico Paz, José López, Exequiel Palacios y Leandro Paredes.

Uno de los casos que genera atención es el de Paredes, quien continúa recuperándose de un desgarro sufrido en su último partido con Boca Juniors por la Copa Libertadores. El mediocampista seguirá un plan especial de rehabilitación y se espera que esté en condiciones de sumarse plenamente a la actividad durante las próximas semanas.

En las redes sociales comenzaron a circular imágenes del embarque de la delegación. El plantel abordó un avión de Aerolíneas Argentinas especialmente decorado con referencias a Lionel Messi: el número 10 luce en la cola de la aeronave y la tradicional cinta de capitán aparece representada en una de las turbinas.

La expectativa también crece en Kansas City. Horas antes de la llegada del seleccionado, el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, mostró detalles del hotel que servirá como búnker argentino durante el torneo. Según las imágenes difundidas, el establecimiento fue ambientado con símbolos nacionales, banderas y referencias a la identidad futbolística argentina.

Los amistosos previos al debut

Antes de su estreno mundialista, el conjunto dirigido por Scaloni afrontará dos compromisos de preparación. El primero será el sábado 6 de junio frente a Honduras, mientras que el segundo se disputará el martes 9 ante Islandia.

Estos encuentros servirán para ajustar aspectos tácticos, evaluar el estado físico de los futbolistas y terminar de definir el equipo que debutará en la Copa del Mundo.

La presentación oficial de Argentina en el Mundial será el 16 de junio frente a Argelia, en el inicio de un camino que tiene como objetivo repetir la histórica conquista alcanzada en Qatar 2022.

El Mundial ya se vive

Mientras Argentina se instala en Estados Unidos, otras selecciones también ultiman detalles para la cita mundialista. Sudáfrica informó que debió retrasar su viaje a México debido a inconvenientes con los visados de algunos integrantes de la delegación.

Por su parte, Ecuador continúa con su preparación y este fin de semana derrotó 2-1 a Arabia Saudita en un amistoso internacional, mientras que México superó 1-0 a Australia con un gol del defensor Johan Vásquez.

Con las delegaciones comenzando a movilizarse y los amistosos finales en marcha, el Mundial 2026 ya se vive a pleno. Y la selección argentina, campeona vigente, ya emprendió el viaje para intentar escribir un nuevo capítulo en su historia.