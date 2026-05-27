El Club Atlético y Social Dudignac presentó a Cristian Lorenzoni como nuevo DT para la temporada 2026/2027

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El Club Atlético y Social Dudignac vive días de ilusión y emoción tras anunciar oficialmente el regreso de Cristian Lorenzoni como nuevo director técnico de la Primera División, en el inicio de un nuevo ciclo deportivo pensando en el campeonato 2026/2027.

La llegada de Lorenzoni no representa solamente una decisión futbolística, sino también el regreso de un hombre profundamente identificado con los colores rojo y blanco. Oriundo de Dudignac y formado en las divisiones inferiores del club, Cristian construyó una historia marcada por el sentido de pertenencia, el compromiso y el amor por la camiseta.

Su talento lo llevó en su etapa juvenil a integrar las inferiores de Racing Club de Avellaneda, donde adquirió experiencia y formación dentro de una de las instituciones más importantes del fútbol argentino. Sin embargo, sus raíces siempre estuvieron ligadas al Club Social Dudignac, al que regresó para defender los colores del club de su pueblo.

Uno de los momentos más recordados de su carrera llegó en la histórica temporada 1998/1999, cuando formó parte del plantel que consiguió el campeonato del Torneo de la B y devolvió al Club Social al lugar de protagonismo que merecía.

Ahora, en 2026, la historia vuelve a unir sus caminos. Lorenzoni asumirá la conducción técnica del equipo de Primera División aportando no solo su experiencia dentro del fútbol, sino también una mirada profesional y humana forjada fuera de las canchas, ya que además desarrolla su carrera como abogado.

Desde la institución destacaron que Cristian “conoce el club desde adentro, desde las inferiores hasta la Primera”, y remarcaron que su regreso genera una enorme expectativa en toda la familia rojiblanca.

Con el desafío de preparar al plantel para una nueva temporada y con el campeonato previsto para después del Mundial 2026, Dudignac apuesta por un proyecto que combina identidad, pertenencia y trabajo.

“¡Muchos éxitos en este nuevo ciclo, Cristian!, señala Walter Zárate al impulsar la noticia ya que todo Dudignac está con vos. ¡A seguir haciendo historia juntos!”, expresaron desde el club en el anuncio oficial.