La SCBA aprobó una guía para impulsar el uso de lenguaje claro en la Justicia

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La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires aprobó la nueva Guía de Buenas Prácticas para el empleo de un Lenguaje Claro y Accesible, una herramienta orientada a fortalecer la comunicación judicial y facilitar la comprensión de las decisiones y actuaciones del sistema de justicia.

La medida fue dispuesta mediante la Resolución SC 1.131/26 y surge del trabajo desarrollado por una mesa técnica creada especialmente por el máximo tribunal bonaerense para la elaboración del documento.

Con esta iniciativa, la SCBA profundiza su política institucional vinculada al uso de un lenguaje más sencillo, preciso y accesible, con el objetivo de que las personas puedan comprender adecuadamente el contenido, los fundamentos y el alcance de las decisiones judiciales que las involucran.

Además de la aprobación de la guía, el Tribunal encomendó al Instituto de Estudios Judiciales la realización de capacitaciones específicas sobre su aplicación, en coordinación con las áreas competentes de la Corte.

Asimismo, la Presidencia de la Suprema Corte quedó facultada para adoptar medidas destinadas a la implementación de la guía y para impulsar revisiones periódicas de su contenido, tomando en consideración los resultados de su aplicación y los aportes recogidos durante la práctica judicial.

La publicación ya se encuentra disponible para su descarga en el subsitio de Guías de Buenas Prácticas de la Suprema Corte de Justicia bonaerense: subsitio de Guías de Buenas Prácticas SCBA