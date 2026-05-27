Sorteo de lotes: vence la presentación de documentación

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La Municipalidad de Nueve de Julio informó que este viernes 29 de mayo vencerá el plazo establecido para la presentación de documentación destinada al proceso de sorteo y adjudicación de lotes de dominio municipal, contemplado en la Ordenanza Nº 7476.

Desde el municipio indicaron que, en esta etapa, los postulantes que ya realizaron la inscripción deberán completar la entrega de la documentación requerida, requisito indispensable para continuar formando parte del proceso.

La recepción de la documentación se lleva adelante en la Secretaría de Desarrollo Comunitario, ubicada en Balcarce 735, dentro del plazo estipulado.

Asimismo, se recordó a los aspirantes la importancia de cumplir con la fecha límite fijada, a fin de validar su participación en el registro definitivo de postulantes.