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“Energía que nos une y comunica”: estudiantes transformarán una pared en un mural colectivo

La propuesta artística impulsada junto al muralista David Correa reunirá a jóvenes de la ciudad el 4 y 5 de junio en la Cooperativa, en una experiencia que busca convertir el arte en un espacio de encuentro, identidad y participación comunitaria

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¿Qué ves cuando mirás una pared en blanco?

Para muchos puede ser solo un espacio vacío. Pero para los estudiantes que participarán del proyecto “Energía que nos une y comunica”, representa una oportunidad: la posibilidad de expresarse, compartir ideas y dejar una huella colectiva en la comunidad.

Durante los días 4 y 5 de junio, jóvenes de nuestra ciudad participarán de una jornada artística y participativa en la Cooperativa, donde el arte urbano será el puente para transmitir valores, identidad y trabajo en conjunto.

La iniciativa contará con la guía del reconocido muralista David Correa y el acompañamiento de la vicepresidenta Cristina Cubiles, quienes impulsan este espacio pensado para fortalecer la creatividad y el sentido de pertenencia entre los estudiantes.

El mural buscará reflejar aquello que une a la comunidad: la energía entendida no solo como servicio esencial, sino también como motor de encuentro, comunicación y construcción colectiva.

Desde la organización destacaron que la propuesta apunta a generar un espacio donde los jóvenes puedan expresarse libremente, trabajar en equipo y descubrir el poder transformador del arte en los espacios públicos.

“Porque cuando nos unimos, la energía no solo ilumina: también comunica”, es el mensaje que acompaña esta experiencia que promete llenar de color, identidad y participación una pared que pronto dejará de estar en blanco para convertirse en símbolo de unión y creatividad compartida.

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