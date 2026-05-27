Franco Flexas advirtió sobre el impacto de quitar la Zona Fría y pidió sostener la actividad comercial

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El intendente de Franco Flexas expresó su preocupación por la situación económica que atraviesan los municipios del interior y advirtió sobre las consecuencias que podría generar la eliminación del régimen de Zona Fría para los usuarios y comercios bonaerenses. En diálogo con el periodista Gustavo Tinetti en Cadena Nueve, el jefe comunal sostuvo que aplicar una medida de ese tipo “en este momento es bastante perjudicial”.

Durante la entrevista, Flexas remarcó que si bien está de acuerdo con la necesidad de ordenar las cuentas públicas y reducir subsidios, consideró inoportuno avanzar con recortes en medio de la caída del consumo y el deterioro de la actividad económica.

“Los comercios están cerrando y la están pasando muy mal. Hoy se nota muchísimo el freno de la economía local”, afirmó. Según describió, en muchas localidades del interior “después de las seis de la tarde prácticamente no hay movimiento comercial”.

El intendente también se refirió a las elevadas facturas de servicios que reciben comercios y vecinos, especialmente en plena temporada invernal. En ese contexto, respaldó los reclamos impulsados por intendentes bonaerenses para sostener el beneficio de Zona Fría.

Controles de tránsito y preocupación por las motos sin luces

Otro de los temas abordados fue la seguridad vial. Flexas señaló que continúan los controles y secuestros de motos en el distrito, y manifestó preocupación por la cantidad de motociclistas que circulan sin luces ni casco.

“En las motos se las sacan a propósito. No es por consumo, los mecánicos dicen que no consume nada. Parece una moda”, comentó.

Además, destacó que los controles permitieron reducir significativamente los accidentes de tránsito en General Viamonte. “El uso del casco no es una cuestión recaudatoria; se trata de evitar tragedias y costos enormes para las familias y el sistema de salud”, sostuvo.

Caminos rurales y retenciones

En relación con la infraestructura rural, Flexas respaldó la propuesta impulsada por intendentes del interior para destinar parte de las retenciones agropecuarias al mantenimiento de caminos rurales.

“La plata que se va de nuestra zona por retenciones tendría que volver, por lo menos para arreglar los caminos”, afirmó.

También destacó que el distrito logró recuperar gran parte de la red vial tras las inundaciones, gracias a la incorporación de nuevas maquinarias. “Hoy los caminos están incluso mejor que antes en algunos sectores”, indicó.

Obras públicas y administración de la crisis

Consultado sobre las obras pendientes en General Viamonte, el jefe comunal explicó que el municipio retomó algunos trabajos menores, aunque reconoció que continúan administrando una situación financiera compleja.

“Estamos siendo muy precavidos porque sabemos que vienen meses difíciles”, expresó.

Flexas señaló además que la coparticipación mostró una mejora temporal durante mayo, pero aclaró que esperan una nueva caída en los próximos meses.

Educación, tomas universitarias y situación institucional

En otro tramo de la entrevista, el intendente opinó sobre las protestas universitarias y las tomas estudiantiles en Buenos Aires. Consideró legítimos los reclamos por financiamiento educativo, aunque cuestionó la pérdida de días de clases.

“Cualquier hora que se pierda de educación es una tragedia para todos nosotros”, aseguró.

Asimismo, sostuvo que el incumplimiento de leyes por parte del Estado debilita la institucionalidad y reclamó mayor intervención judicial ante esos casos.

Migración de jóvenes y calidad de vida en el interior

Flexas reconoció que muchos jóvenes continúan emigrando al exterior en busca de mejores oportunidades laborales, aunque señaló que después de la pandemia también hubo un regreso de familias y profesionales al interior bonaerense.

“Mejorando la infraestructura nadie se quiere ir de estas localidades porque tienen mejor calidad de vida”, afirmó.

Finalmente, el intendente destacó el crecimiento de localidades rurales como San Emilio y aseguró que, pese a las dificultades económicas, “hay que seguir empujando para adelante porque la Argentina tiene futuro”.