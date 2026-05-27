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Mes del trabajo: hoy se realiza la última charla

Será con una propuesta sobre comunicación y posicionamiento laboral.

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La Municipalidad de Nueve de Julio llevará adelante hoy, miércoles 27 de mayo, a las 19 horas, el cierre del ciclo de charlas organizado en el marco del Mes del Trabajo, con una nueva propuesta orientada al desarrollo personal y profesional.

El encuentro, denominado “Comunicación y posicionamiento en el mundo laboral actual” -a cargo de Julieta Campelli, reconocida consultora en posicionamiento estratégico, mentora de negocios digitales y conferencista-, brindará herramientas para destacarse, generar valor y potenciar oportunidades tanto en el ámbito laboral como en emprendimientos personales.

Durante la charla se abordarán temas vinculados a la comunicación efectiva, estrategias de posicionamiento, generación de redes y oportunidades, además de consejos prácticos para aplicar en la vida cotidiana y profesional.

La actividad se desarrollará en el Centro de Desarrollo Socio-Productivo “San Cayetano”, con acceso libre y gratuito, aunque con cupos limitados.

De esta manera, culminará el ciclo de capacitaciones impulsado por el municipio durante el Mes del Trabajo, una propuesta que promovió espacios de formación, intercambio y crecimiento para vecinos de la comunidad.

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