Se celebra el cine documental argentino

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Cada 27 de mayo se conmemora en Argentina el Día del Documentalista, una fecha instaurada en homenaje al cineasta y periodista Raymundo Gleyzer, secuestrado y desaparecido por la última dictadura militar en 1976.

La efeméride fue impulsada en 2001 por el Movimiento de Documentalistas, que convocó al primer acto público en memoria del realizador y estableció la jornada coincidiendo con el día de su desaparición. Gleyzer fue uno de los referentes más importantes del cine documental político y social en Argentina.

En reconocimiento a su legado, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) creó en 2006 el concurso Federal de Desarrollo de Proyectos de Largometraje “Raymundo Gleyzer”, destinado a apoyar a jóvenes realizadores en la producción de sus primeras películas.