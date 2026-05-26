Jubilados municipales llevarán sus reclamos al Concejo Deliberante en la Banca Ciudadana

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Jubilados y pensionados municipales autoconvocados de Nueve de Julio harán uso de la Banca Ciudadana este jueves 28 de mayo a las 18:30 en el Salón del Concejo Deliberante del Palacio Municipal, con el objetivo de visibilizar sus reclamos y solicitar soluciones ante la situación salarial que atraviesan.

La convocatoria está dirigida a todos los jubilados y pensionados municipales del distrito, quienes buscan acompañar el planteo colectivo y defender sus derechos frente a lo que consideran una incorrecta liquidación de haberes por parte del Instituto de Previsión Social (IPS), basada —según denuncian— en información remitida por la comuna nuevejuliense.

Durante la participación en la Banca Ciudadana, los autoconvocados presentarán un pedido formal de actualización salarial y reclamarán por haberes mal liquidados, una problemática que afecta a numerosos trabajadores retirados del ámbito municipal.

Tras la exposición de los jubilados, a las 19 se desarrollará la sesión ordinaria del Concejo Deliberante, donde esperan que el tema pueda ser tratado por los bloques legislativos.

“Tu voz cuenta en el HCD”, expresaron desde la organización de la convocatoria, invitando a la comunidad a participar y acompañar el reclamo. “No faltes, tu presencia fortalece el reclamo de todos”, señalaron.

La actividad se realizará en el Salón del Concejo Deliberante del Palacio Municipal de Nueve de Julio y se espera una importante presencia de jubilados, pensionados y vecinos interesados en acompañar el pedido.