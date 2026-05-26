Buscan farmacéutico/a para incorporarse a la Municipalidad de Nueve de Julio

La Dirección de Recursos Humanos abrió una convocatoria laboral destinada a profesionales farmacéuticos. La búsqueda requiere título universitario excluyente y recepción de currículums por correo electrónico.
La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de su Dirección de Recursos Humanos, lanzó una búsqueda laboral para incorporar un/a farmacéutico/a al equipo municipal.
Según se informó oficialmente, uno de los requisitos excluyentes para postularse es contar con título universitario habilitante. Los interesados deberán enviar su currículum vitae al correo electrónico [email protected], indicando en el asunto “FARMACÉUTICO/A”.
Desde el área convocante señalaron que la incorporación apunta a fortalecer el servicio profesional dentro de la administración municipal.