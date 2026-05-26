Retenciones, petróleo y China: tres factores que vuelven a mover el tablero global de los granos

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El mercado internacional de granos cerró una semana atravesada por la volatilidad y la incertidumbre geopolítica. Las expectativas iniciales de una fuerte reactivación de la demanda china terminaron moderándose ante la falta de operaciones concretas, mientras que la escalada del conflicto en Medio Oriente volvió a encender las alarmas energéticas y financieras.

En ese contexto, el presidente Javier Milei anunció una reducción de retenciones para trigo y cebada y anticipó una baja gradual para otros granos, medida que comienza a reconfigurar las expectativas comerciales del sector agroexportador argentino.

El principal impulso externo llegó desde China, que se comprometió a incrementar las compras de productos agropecuarios estadounidenses por USD 17.000 millones anuales durante tres años, además de los acuerdos ya existentes para soja. Sin embargo, la ausencia de negocios concretos enfrió rápidamente el entusiasmo de los operadores.

“El mercado se ilusionó con una reactivación fuerte de la demanda china, pero al no aparecer operaciones concretas, los precios devolvieron prácticamente toda la suba inicial”, explicó Dante Romano, profesor e investigador del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral.

A esto se suma la tensión persistente en Medio Oriente. El bloqueo del Estrecho de Ormuz continúa afectando al comercio energético mundial y mantiene al petróleo por encima de los USD 100 por barril, en un escenario de fuerte caída de inventarios comerciales de crudo.

“Si el bloqueo se prolonga, podríamos ver un nuevo salto importante en el precio del petróleo en los próximos meses, y eso terminaría impactando también sobre los costos agrícolas y logísticos”, advirtió Romano.

Soja: cosecha récord y expectativa por las retenciones

En soja, los fondos especulativos comenzaron a tomar ganancias luego de las recientes subas, presionados por el buen avance de la campaña estadounidense y la fuerte oferta brasileña.

En Estados Unidos, la siembra ya alcanza el 67% del área prevista, muy por encima del 49% registrado la semana anterior. Aunque persisten algunas preocupaciones por falta de humedad en regiones del oeste, las condiciones climáticas generales acompañan el inicio de campaña.

China importó 8,48 millones de toneladas de soja durante abril, un 10% más que en igual mes del año pasado. Sin embargo, el volumen quedó por debajo de las expectativas del mercado. Brasil continúa dominando ampliamente las exportaciones hacia el gigante asiático, mientras Estados Unidos apenas representa el 20% de las compras chinas, lejos del 41% alcanzado en 2016.

Las perspectivas sudamericanas siguen siendo récord. La asociación brasileña Abiove proyecta una cosecha de 180,13 millones de toneladas y stocks finales de 8,25 millones, mientras el USDA estima que la producción podría alcanzar 186 millones de toneladas en la campaña 2026/27.

En Argentina, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires elevó la proyección de cosecha a 50,1 millones de toneladas. La trilla ya cubre el 74,7% del área apta y avanzó 20 puntos porcentuales en apenas una semana.

“La presión más fuerte de cosecha ya pasó y las fábricas lograron abastecerse mejor, aunque para hacerlo tuvieron que resignar parte de sus márgenes”, señaló Romano.

Según datos oficiales, durante la semana del 15 de mayo se fijó precio a más de un millón de toneladas de soja, consolidando la segunda semana consecutiva de ventas muy activas.

No obstante, el foco ahora está puesto en la política tributaria. Milei anticipó que el Gobierno analiza una reducción gradual de retenciones para los principales granos a partir de enero próximo, con bajas de entre 0,25 y 0,50 puntos porcentuales por mes.

“La expectativa de una baja gradual de retenciones podría hacer que muchos productores prefieran esperar antes de vender”, sostuvo Romano.

Maíz: fuerte demanda internacional y cosecha histórica

En maíz, el mercado continúa mostrando señales de firmeza. Estados Unidos mantiene un ritmo de siembra muy acelerado: el 76% del área ya fue implantada y las lluvias recientes mejoraron las perspectivas productivas en el Medio Oeste.

La demanda internacional también continúa activa. Estados Unidos reportó ventas externas por 2,1 millones de toneladas de la campaña vieja, un volumen ampliamente superior al esperado por el mercado.

“Cada vez que el precio del maíz baja aparece rápidamente la demanda internacional, y eso le pone sostén al mercado”, indicó Romano.

En Argentina, la Bolsa de Cereales elevó la proyección de producción a un récord de 64 millones de toneladas. La cosecha avanza más lentamente debido a la prioridad que tuvo la soja en las labores, aunque se espera una aceleración durante las próximas semanas.

El ingreso sostenido de maíz permitió además aliviar parte de la presión logística que se había generado durante el pico de cosecha gruesa.

“Ahora que bajó la cola de buques y disminuyeron los sobreprecios, el productor también redujo el ritmo de ventas”, agregó el especialista.

Trigo: mejora local por retenciones y preocupación global por la oferta

En trigo, las señales internacionales continúan siendo alcistas por problemas productivos en varios países exportadores.

El Consejo Internacional de Cereales redujo la proyección de producción mundial a 820 millones de toneladas. En Estados Unidos, apenas el 27% del trigo de invierno se encuentra en condición buena o excelente debido a la sequía. Australia también enfrenta problemas severos de humedad y podría reducir hasta 20% su superficie sembrada, mientras Alemania proyecta una caída de 2,5% en la producción.

En el plano local, el Gobierno confirmó una reducción de retenciones para trigo y cebada, que pasarán del 7,5% al 5,5%.

“La baja de retenciones mejora en unos 5 dólares por tonelada la capacidad de pago, pero hoy el mercado ya venía pagando premios incluso superiores a eso”, explicó Romano.

El interrogante ahora pasa por la reacción de la demanda exportadora y la capacidad de los compradores para trasladar esa mejora al productor.

“Habrá que ver si los exportadores aprovechan esta mejora para recuperar margen o si mantienen el nivel de precios para seguir captando mercadería”, concluyó.